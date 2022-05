Das schwächelnde Bayern-Herz: AZ-Meisterzeugnis fürs Mittelfeld

Im dritten Teil der AZ-Meisterzeugnisse ist das Mittelfeld an der Reihe. Auffällig: Jamal Musiala.

München - Trainer Julian Nagelsmann stellte es zuletzt schon klar: Er will sein Mittelfeld verstärken, "ein, zwei Pressingmaschinen" in diesem Sommer verpflichten.

Neben Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam soll auch Leipzigs Konrad Laimer (24) zum FC Bayern kommen. Damit gerät das aktuelle Personal im schwächelnden Bayern-Herz unter Druck. Teil drei der AZ-Meisterzeugnisse - diesmal zum Mittelfeld...

Joshua Kimmich - Note 4

In der Hinrunde sorgte die Impfdebatte um den Mittelfeldchef für große Aufregung. In der Rückserie kam Kimmich nicht immer an sein früheres Weltklasseniveau heran, starke Partien wechselten mit eher schwächeren Auftritten. Auch beim Champions-League-Aus gegen Villarreal überzeugte er - wie viele seiner Teamkollegen - nicht.

Leon Goretzka - Note 4

Kimmichs kongenialer Partner im Zentrum fiel von Anfang Dezember bis April mit Knieproblemen aus, Goretzka wurde mit seiner Dynamik extrem vermisst. Nach dem Comeback ordentlich, aber nicht so dominant, wie man ihn aus den vergangenen Jahren kennt. Drei Tore und drei Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 27 Saisonspielen.

Marc Roca - Note 5

Der Spanier könnte im Sommer trotz Vertrags bis 2025 abgegeben werden. Roca kommt über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus, auf höchstem internationalen Niveau kann er der Mannschaft nicht weiterhelfen. Insgesamt 13 Einsätze in der Meistersaison.

Marcel Sabitzer - Note 5

Die größte Enttäuschung unter den Neuzugängen. Sabitzer konnte zu keiner Zeit an seine Top-Leistungen bei RB Leipzig anknüpfen, in 32 Spielen erzielte er ein Tor und legte einen Treffer vor. Coach Nagelsmann und die Bayern geben Sabitzer aber noch eine Chance. Man habe "festgestellt, dass Marcel einen Neu-Angriff startet, um die Leistung abzurufen wie in Leipzig", sagte Sabitzers Berater Roger Wittmann bei Sky nach einem Gespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Corentin Tolisso - Note 4

Der Franzose, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, steht vor dem Abschied aus München. Tolisso hatte auch in dieser Saison wieder Verletzungspech, wenn er auf dem Platz stand, zeigte er durchaus ansprechende Leistungen. Nagelsmann schätzt den torgefährlichen Mittelfeldspieler, der in 22 Partien an sechs Treffern direkt beteiligt war.

Jamal Musiala - Note 3

Bayerns Mittelfeld-Aufsteiger. Musiala gehörte in der mäßigen Rückrunde eindeutig zu den Lichtblicken, auch wenn ihn Nagelsmann nicht immer in der Startelf ranließ. Musiala ist körperlich und defensiv stärker geworden, sodass er nun auch als Sechser oder Achter spielen kann. Acht Tore und sechs Vorlagen in 40 Pflichtspielen. Für einen Stammplatz muss er nun noch einen Tick konstanter werden.

Thomas Müller - Note 3

38 Torbeteiligungen gelangen dem Offensiv-Star, der seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Wieder einmal eine starke Bilanz - besonders die 21 Assists in der Bundesliga!

In der Rückrunde lief es allerdings nicht mehr optimal für Müller, im Champions-League-Viertelfinale blieb er weitgehend blass. Muss sich künftig strecken, um gegen Musiala zu bestehen...

Paul Wanner - ohne Note

Nagelsmann verhalf dem 16-Jährigen zum Bundesliga-Debüt, so jung wie Wanner war kein Spieler zuvor in der Historie des Klubs. Insgesamt kam der Youngster zu vier Kurzeinsätzen in der Liga, Wanner hatte auf mehr gehofft. Dafür gab es einen öffentlichen Rüffel von Nagelsmann. Derzeit brilliert Wanner mit Deutschland bei der U17-EM. Und nächste Saison bei Bayern?