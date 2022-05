Musiala, der Meisterschalenlieferant des FC Bayern

Ehre für den Bayern-Youngster: Jamal Musiala durfte die zehnte Meisterschale im Museum in der Allianz Arena platzieren.

München - Diesen Tag wird Jamal Musiala wohl nie vergessen. Am Sonntagmittag erlebte er zuerst seine Meisterfeier-Premiere auf dem Rathausbalkon auf dem Marienplatz, die im vergangenen Jahr aufgrund der Coronabestimmungen nicht möglich gewesen war. Und anschließend wurde ihm dann noch eine ganz besondere Ehre beim FC Bayern zuteil: Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler war nämlich der Auserwählte, der die Meisterschale am Nachmittag in das in der Allianz Arena beheimatete FC Bayern Museum bringen durfte.

Jamal Musiala legte Meisterschale ins Museum im Stadion

Als er die Trophäe dort in der Vitrine abgelegt hatte, sagte Musiala, der fünf Tore und fünf Vorlagen zum insgesamt 32. Münchner Meistertitel beigesteuert hatte: "Dieser zehnte Titel in Serie ist für uns alle ein besonderer, denn er ist für die Geschichtsbücher. Ich bin stolz, meinen Teil beigetragen zu haben."

Als Meisterschalenlieferant steht Musiala in einer Reihe mit prominenten Vorgängern. Seit der Eröffnung des Museums 2012 brachten Dante, Pep Guardiola, Arjen Robben, Robert Lewandowski, Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry und Hansi Flick die Schale vor ihm nach Fröttmaning. Nur im vergangenen Jahr konnte sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht von einem Spieler oder Trainer übergeben werden.