Bayerns meisterlicher Rückhalt: Die AZ-Noten für Neuer und Co.

Im ersten Teil der AZ-Saisonzeugnisse für den FC Bayern sind die Torhüter dran. Wann verlängert Neuer?

München - Bei der Party auf dem Münchner Marienplatz am Sonntagnachmittag waren die Augen noch klein, Kapitän Manuel Neuer ließ die Sonnenbrille daher lieber auf, als er den Fans die Meisterschale präsentierte.

FC Bayern: Die AZ-Meisterzeugnisse für die Torhüter

Es war bereits Neuers zehnter Bundesliga-Titel in Folge – nach einer persönlich wieder einmal starken Saison. Teil eins der AZ-Meisterzeugnisse, die Torhüter machen den Anfang.

Manuel Neuer – Note 2

Zweimal musste der 36-Jährige zum Abschluss beim 2:2 in Wolfsburg hinter sich greifen, das schmeckte ihn natürlich überhaupt nicht. "Wir waren dominant und haben hinten wenig zugelassen", sagte Neuer: "Das Wenige war dann doch zu viel, weil Wolfsburg eiskalt war vor dem Tor. Wir wollen daran arbeiten, weniger Gegentreffer zu bekommen." In insgesamt 39 Saisonspielen kassierte Neuer wettbewerbsübergreifend 38 Gegentore, 14 Mal spielte er zu Null.

Die Vertragsverhandlungen laufen "ganz gut"

In Sachen Reaktionsschnelligkeit auf der Linie, Strafraumbeherrschung und fußballerischer Qualität mit dem Ball am Fuß hat Neuer nichts eingebüßt, daher soll sein bis 2023 laufender Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden. "Die Gespräche laufen ganz gut", sagte Bayerns meisterlicher Rückhalt zuletzt, er habe allerdings "alle Zeit der Welt". Es sehe "auf jeden Fall" gut aus, so Neuer, der noch einige Zeit Bayerns Nummer eins bleiben wird.

Alexander Nübel (25), der noch bis 2023 an die Münchner gebunden und aktuell nach Frankreich an die AS Monaco ausgeliehen ist, steht vor dem endgültigen Abschied.

Vertrag verlängert: Ersatztorhüter Sven Ulreich. © picture alliance/dpa

Sven Ulreich – Note 3

Ein wichtiges Argument für eine Neuer-Verlängerung ist das neue Arbeitspapier seines Stellvertreters: Ulreich, der stets loyale und zuverlässige Ersatzkeeper, hat ein neues Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben, er wird Neuer weiter den Rücken freihalten. Das Zusammenspiel der Torhüter mit Coach Toni Tapalovic funktioniert perfekt - warum sollte man also etwas ändern?

Acht Einsätze für Ulreich

"Wir freuen uns, dass Sven noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern bleibt", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe. Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle und ist immer da, wenn man ihn braucht." Ulreich kam in dieser Saison achtmal zum Einsatz, er musste insgesamt zwölf Gegentore hinnehmen. Zweimal spielte er zu Null.

Christian Früchtl – ohne Note

In der Mixed Zone der Allianz Arena verteilte Coach Nagelsmann kürzlich Kräuterbonbons an die Reporter, am Samstag in Wolfsburg kam Christian Früchtl, der dritte Torhüter, in den Genuss eines Bonbons - in Form von Spielzeit.

In der 81. Minute wechselte Nagelsmann den 22-Jährigen für Neuer ein, Früchtl hielt seinen Kasten beim 2:2 bis zum Ende sauber. Es war Früchtls Bundesliga-Debüt für Bayern, und es könnte gleichzeitig sein letzter Auftritt gewesen sein. Eine Trennung im Sommer scheint möglich, Johannes Schenk (19) aus der eigenen Jugend, ist als neue Nummer drei im Gespräch.