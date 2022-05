Keine Lust aufs letzte Spiel für den FC Bayern? Niklas Süle erklärt, wie es wirklich ablief

Nach den Vorwürfen von Uli Hoeneß äußert sich Niklas Süle nun selbst zu seinem Fernbleiben beim Wolfsburg-Spiel. Zudem erklärt er die Gründe für seinen Abschied beim FC Bayern.

München - Uli Hoeneß und Niklas Süle werden wohl keine Freunde mehr. Vergangenen Sonntag teilte Bayerns Ehrenpräsident scharf gegen den Innenverteidiger aus.

Der deutsche Nationalspieler wurde dafür kritisiert, dass er nicht mit zum abschließenden Saisonspiel beim VfL Wolfsburg (2:2) mitgereist war. "Ich fand diese Aktion katastrophal", wetterte der Ehrenpräsident am Rande der Meisterfeierlichkeiten in München.

Niklas Süle: Wurden "Dinge über mich behauptet, die einfach nicht passten"

Nun wehrt sich Süle gegen die Vorwürfe. "Das stimmt so nicht. Da wurden am vergangenen Wochenende Dinge über mich behauptet, die einfach nicht passten", stellte der 26-Jährige in der " " klar.

Julian Nagelsmann habe ihm am Donnerstag vor dem Spiel erklärt, dass er "junge Spieler, die in der kommenden Saison bei Bayern sind, belohnen und den Vortritt lassen" möchte. "Für mich sei daher kein Platz im Kader. Das habe ich hingenommen und akzeptiert, weil ich Verständnis für die Entscheidung hatte", erklärte Süle.

Niklas Süle hat die Wertschätzung beim FC Bayern gefehlt

Nach der Verletzung von Marcel Sabitzer hieß es dann "kurz vor der Abfahrt, dass ich nun doch mitkönne, wenn ich wollte. Aber es sei auch okay, falls nicht. Das war die Geschichte".

Zudem stellte der Bayern-Coach vor der Meisterfeier am Sonntag "vor der gesamten Mannschaft" klar, "dass ich nichts falsch gemacht habe und dass es ihm leidtue, was aus dieser Geschichte nun mit mir gemacht werde. Alle aus der Mannschaft und dem Team drumherum wissen, dass ich sie nie im Stich gelassen hätte", führte Süle weiter aus.

In der kommenden Saison läuft der Abwehr-Hüne nun für Borussia Dortmund auf. In München habe er das Vertrauen nicht "auf allen Ebenen im Klub" gespürt, wie der Nationalspieler erklärte. Er habe auch gemerkt, "dass mir die Wertschätzung fehlt und ich etwas Neues machen will".

Wechsel von Süle zum BVB: Es ging "nicht eine Sekunde ums Geld"

Entscheidend für den ablösefreien Wechsel nach Dortmund seien die Gespräche mit den Klub-Bossen gewesen. "Mir hat nicht nur gefallen, dass der BVB mit allen Verantwortlichen angerückt ist, sondern vor allem das, was mir bei dem Treffen gesagt wurde. Wie der Klub mich sieht und wie er mit mir plant."

Dabei sei es, entgegen der Behauptungen von Hoeneß, "nicht eine Sekunde ums Geld" gegangen, betonte Süle. "Ich hatte meinem Berater gesagt: Wenn ein Klub kommt, der mich überzeugt und die gegenseitigen Erwartungen passen, dann ist es mir egal, ob ich woanders mehr verdienen kann oder nicht. Da muss ich dann nicht noch drei Monate irgendwo rumpokern."