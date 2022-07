Supercup im Liveticker: RB Leipzig gegen FC Bayern - Endstand 3:5

Halbzeit-Fazit: Die Bayern zeigen sich im ersten Pflichtspiel der Saison schon in bemerkenswerter Frühform und führen im Supercup bei RB Leipzig zur Pause mit 3:0. Die Münchner hatten von Beginn an mehr Kontrolle über die Partie und ließen die Sachsen kaum in die Zweikämpfe kommen. Vor allem Youngster Musiala zeigte im ersten Abschnitt eine herausragende Leistung, erzielte das 1:0 und hatte auch bei den beiden anderen Treffern seine Füße im Spiel. Insgesamt ein sehr souveräner Auftritt des Rekordmeisters, der den ersten Titel der Saison so gut wie sicher hat.