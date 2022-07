Noch ein Neuer soll kommen: Die Woche der Wahrheit bei Laimer

Noch vor dem Supercup soll die Entscheidung fallen, ob Leipzigs Laimer zu den Bayern wechselt.

firo/Augenklick Bayern will ihn verpflichten: Leipzigs Konrad Laimer.

München - Der Letzte, bitte. Nach Mathys Tel, den Ajax-Profis Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch, Ex-Ajax-Star Matthijs de Ligt (verpflichtet von Juventus Turin) sowie Liverpools Sadio Mané, der am für die Mannschaft freien Montag mit de Ligt am Vormittag eine Trainingseinheit an der Säbener Straße absolvierte, soll noch Konrad Laimer kommen.

Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig gilt als letztes Puzzle-Teil im Plan von Trainer Julian Nagelsmann. Laimer will unbedingt zu Bayern – und zurück zu seinem Ex-Coach, mit dem er bereits von 2019 bis 2021 zusammengearbeitet hat.

FC Bayern will ihn: Transfer-Deadline für Laimer noch diese Woche?

Verhandelt und gepokert wird schon lange, doch nun soll es eine Deadline geben für den Transfers des laufstarken österreichischen Nationalspielers, den Nagelsmann als "Pressingmaschine" schätzt.

Und zwar diese Woche. Die Leipziger, die den 25-Jährigen nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnten, möchten noch vor dem Duell im Supercup am Samstag Klarheit haben. In Leipzig herrscht Unruhe wegen dieser Planstelle. Unmut sowieso, weil nach Nagelsmann, Verteidiger Dayot Upamecano (kam zum 1. Juli 2021) und Marcel Sabitzer (im August letzten Jahres) der nächste Sachsen-Bulle nach München wechseln dürfte.

Bisher gehen die Ablöse-Vorstellungen auseinander – doch das kann sich ändern

23 Millionen inklusive Bonuszahlungen haben die Bayern für Laimer geboten, RB will mindestens 30 Millionen. Aktuell bewegt sich keiner, was aber nicht heißt, dass bis zum Wochenende doch Bewegung in die Sache kommen könnte.

Bayerns Trumpf: Weil sein Vertrag 2023 endet, ist Laimer kommenden Sommer ablösefrei. Nach AZ-Informationen wird man sich bei rund 25 Millionen plus x einigen. Den Supercup in Leipzig bestreitet Laimer freilich nicht im Bayern-Trikot.