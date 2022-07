Kurios: Franzose Pavard in Glückwunsch-Video für die Bayern-Frauen

Der FC Bayern veröffentlicht vor dem EM-Finale der DFB-Elf ein Glückwunsch-Video. Neben vielen deutschen Nationalspielern ebenfalls mit dabei: Frankreichs Benjamin Pavard.

München - Die EM-Reise für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht weiter. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Sonntag im Wembley-Stadion auf die Engländerinnen.

Der Zuspruch in Deutschland ist riesig, auch vom FC Bayern. Vor dem wichtigen Spiel gab es nun ein für das Team und die Spielerinnen des FC Bayern, in dem neben Königstransfer Sadio Mané viele deutsche Nationalspieler wie Thomas Müller, Serge Gnabry, Joshua Kimmich oder Manuel Neuer kurz zu Wort kommen.

Franzose Pavard gratuliert deutschen Bayern-Spielerinnen

Besonders kurios wird es allerdings in der Mitte des rund einminütigen Clips: Denn neben den DFB-Kickern wünscht auch Frankreichs Nationalspieler Benjamin Pavard der DFB-Elf viel Glück fürs Finale. Warum das so kurios ist?

Deutschland setzte sich im Halbfinale mit 2:1 gegen – genau – Frankreich durch. Möglicherweise gingen Pavard die Glückwünsche deshalb eher halbherzig über die Lippen: "Good game, girls! See you soon – I hope you win", sagte der Franzose.

In den Sozialen Medien amüsiert man sich bereits über das kurze Video: "Hauptsache Deutschland schmeißt Frankreich raus und man nimmt Pavard mit in das Video. Der hatte ja mal gar kein Bock hahaha", schreibt beispielsweise eine Nutzerin auf Twitter.