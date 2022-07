Keine Spielberechtigung: Bayern-Neuzugang Mathy Tel darf noch nicht ran

Weil das zuständige Gremium der UEFA nur alle 14 Tage zusammenkommt, kann Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den 17-Jährigen noch nicht beim Supercup in Leipzig einsetzen.

München - Ob er überhaupt gespielt hätte, ist ohnehin unklar. Fest steht aber: Bayerns bisher letzter Neuzugang Mathys Tel darf am Samstag beim Supercup in Leipzig (20.30 Uhr, Sat.1, Sky und im AZ-Liveticker) nicht auf einen Einsatz hoffen. Der junge Franzose ist noch nicht spielberechtigt!

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bestätigte einen entsprechenden Bericht der " " am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig. Von Anfang an wusste es der 35-Jährige laut eigener Aussage nicht, irgendwann habe er dann aber die Information erhalten. "Es sind Statuten, die halt so sind. Es ist nicht großartig dramatisch."

UEFA-Gremium tagt nur alle zwei Wochen

Das Problem: Das zuständige Gremium der UEFA tagt nur alle zwei Wochen. Die Bayern müssen sich also noch gedulden – "jetzt haben wir leider ein bisschen Zeit dazwischen", sagte Nagelsmann dazu.

Doch womöglich wäre Tel ohnehin nicht zum Einsatz gekommen. "Er ist erst ein paar Tage da, muss erst mal die Jungs kennenlernen", erklärte der Bayern-Coach. "Ein Einsatz wäre vielleicht eh ein bisschen früh gewesen."

Nagelsmann sieht bei Tel gute Ansätze im Training

Nagelsmann sehe seine "sehr gute Veranlagung" bereits jetzt im Training. "Er hatte schon viele gute Aktionen und gute Bewegungen. Er ist sehr stark im Dribbling. Er traut sich was zu, das mag ich."

Der Bayern-Trainer hofft nun, dass die zuständige Kommission bald die Freigabe für seinen Spieler erteilt. Beschleunigen kann er den Prozess allerdings nicht. "Es gibt gewisse Regeln, die sind, wie sie sind." Womöglich reicht es dann aber für den Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt am 5. August.