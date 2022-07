Supercup: Nagelsmann stellt Mané Startelf-Einsatz in Aussicht

Wer von den Neuzugängen des FC Bayern darf am Samstagabend im Supercup gegen Leipzig von Beginn an ran? Laut Trainer Julian Nagelsmann hat Sadio Mané zumindest die größten Chancen.

München - Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird im Supercup am Samstag (20.30 Uhr, Sat.1, Sky und im AZ-Liveticker) bei Pokalsieger RB Leipzig wohl von Anfang an auf Sadio Mané setzen.

Von allen Neuzugängen habe der Senegalese "die größten Chancen von Beginn an", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitag. "Man merkt, dass er einfach ein Vollprofi ist", erklärte der Coach weiter. In der abgelaufenen Trainingswoche habe Nagelsmann gemerkt, wie Mané "den Spannungsbogen aufbaut und wie aktiv er im Training ist, wie viel er coacht. Da sieht man, dass er weiß, dass er gebraucht wird, wenn es wichtig wird. Ich bin mir sicher, dass er Samstag ein sehr gutes Spiel machen wird", sagte der 35-Jährige.

Laut Nagelsmann sei eine Möglichkeit, Mané im Sturmzentrum auflaufen zu lassen, wo durch den Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona eine Lücke entstanden war. "Er ist ja Stürmer, er wird auf jeden Fall Stürmer spielen. Aber ich rede ja selten über Grundordnungen", sagte der Trainer: "Das wird zu einfach für den Gegner. Es ist eine Option, dass er im Zentrum spielt."

Nagelsmann über Neuzugänge: "Alle machen einen guten Eindruck"

Prinzipiell ist Nagelsmann mit allen Neuzugängen zufrieden. "Alle machen einen guten Eindruck. Auch charakterlich passen alle sehr gut zu uns. Sie haben sich gut in die Mannschaft eingefügt", sagte der 35-Jährige. Der ein oder andere Neue werde laut Nagelsmann aber "noch etwas Zeit brauchen, bis er sich an das Körperliche und unsere Taktik gewöhnt" hat. Startelf-Einsätze von Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui sind also ungewiss. Mathys Tel darf am Samstag ohnehin nicht spielen, der 17-Jährige hat noch keine Spielberechtigung.

Derweil stellte Nagelsmann die Bedeutung des ersten Pflichtspiels gegen seinen Ex-Klub heraus: "Das ist ein wichtiges Spiel, weil es ein Titel ist, aber auch als Statement. Leipzig ist ein hungriger junger Verein, der versucht, natürlich immer am Status von Bayern München zu kratzen." Folglich sei es wichtig, "ein kleines Statement zu setzen und seine Stärke zu zeigen".

Verzichten muss Nagelsmann an einstiger Wirkungsstätte in Leipzig nach Verletzungen auf Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr.