Julian Nagelsmann ohne Angst vor Entlassung beim FC Bayern

Julian Nagelsmann vom FC Bayern München fühlt sich von der gestiegenen Erwartungshaltung nach den Großtransfers des FC Bayern München nicht in seiner Arbeit beeinflusst. "Druck mache ich mir immer selber, weil ich selber erfolgreich sein will", sagte der 35 Jahre alte Trainer am Freitag.

29. Juli 2022 - 13:43 Uhr | AZ/dpa

Bayern-Coach Julian Nagelsmann (r.) im Gespräch mit Vorstandschef Oliver Kahn. (Archivbild) © sampics/Augenklick