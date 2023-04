Noten zu Manchester City gegen FC Bayern: Upamecano steht neben sich – Gnabry enttäuscht als Neuner

Der FC Bayern fängt sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City eine böse 0:3-Klatsche und steht vor dem Aus in der Königsklasse. Die Noten für die Münchner.

Manchester - Es war nicht der erste Blackout des Innenverteidigers, aber wohl der folgenreichste. Ein total misslungenes Dribbling von Dayot Upamecano schickt den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League bei Manchester City (0:3) endgültig auf die Verliererstraße.

Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik:

Yann Sommer - Note 3: Mann ohne Nerven: Hochrisiko-Dribbling kurz vor der der Torlinie gegen Haaland - gerade nochmal gut gegangen (14.). Chancenlos bei Rodrigos herrlichem Winkel-Treffer zum 0:1 (27.). Wobei: Hätte der ein paar Zentimeter längere Manuel Neuer den vielleicht doch gehabt? Müßige Diskussion. Irrer Reflex Sommers mit dem linken Fuß bei Gündogans Volleyschuss (34.) aus kurzer Distanz. Wilder Querschläger vor Haalands Füße (49.) - ohne Folgen. Riesen-Parade verhinderte das 0:3 (75.). Das machte dann Haaland eine Minute später. Verhinderte mit den Fingerspitzen auch noch das 0:4 (86.).

Benjamin Pavard - Note 3: Hatte die Seite zu bewachen, über die City die gefährlichsten Angriffe inszenierte, meist über den überragenden Spielmacher Kevin De Bruyne. Ging in Citys finalem Sturmlauf mit unter.

Dayot Upamecano - Note 5: Hatte in Minute 5 im Duell der Hünen erstmals das Nachsehen gegen Haaland, doch der Norweger schoss drüber. Nahm den Top-Stürmer praktisch in Manndeckung. Missverständnis mit Sommer (49.), wovon Grealish fast profitiert hätte. Brutaler Klops in Minute 69: 0:2. Au weia!

Matthijs de Ligt - Note 3: Knickte kurz vor der Pause um, musste am Knöchel behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Auch in der Offensive dank seiner Kopfballstärke immer ein Faktor.

Alphonso Davies - Note 4: Gab den ersten Schuss Richtung City-Tor ab (11.), allerdings weit vorbei. Hatte in der Defensive mit dem quirligen Silva ordentlich zu tun. Viel zu passiv vor dem 0:3. Musste Platz machen für Cancelo (80.).

Leroy Sané im Privatduell mit City-Keeper Ederson

Joshua Kimmich - Note 3: Kam vor Rodrigos Führungstreffer zu spät, um den Sonntagsschuss des Spaniers noch blocken zu können. Bekam von Haaland im Zweikampf ordentlich einen mit (58.). Dass er gerne Chip-Bälle spielt, hat sich bis Manchester herumgesprochen.

Leon Goretzka - Note 4: Wie sagte Bundestrainer Hansi Flick in der Halbzeitpause: "Die Sechser müssen beim Gegentor da sein." Waren sie nicht, und schon stand es 0:1. Konnte Citys später Sturmlauf auch nicht stoppen.

Kingsley Coman - Note 4: Stand klar im Schatten des wesentlich torgefährlicheren Mannschaftskollegen Sané. Blieb komplett ohne Torchance.

Leroy Sané - Note 2: Vier Jahre hatte er für City gespielt - eine Ewigkeit her, gefühlt. Gab kurz vor der Pause den bis dahin gefährlichsten Schuss aufs City-Tor ab: knapp daneben. War auch in Minute 49 sehr nahe am Ausgleichstreffer dran, aber Ederson hatte etwas dagegen. Schoss einfach immer weiter (54.), spektakuläres Privat-Duell mit dem City-Keeper.

Gnabry als Neuner unglücklich - der Mané-Wechsel verpufft

Jamal Musiala - Note 3: Der Jung-Star stand statt Routinier Thomas Müller in der Start-Elf. Riesen-Chance zum 1:0 im City-Strafraum: abgeblockt (26.). Beim Gegentreffer viel zu weit weg von Rodrigo, keine Chance im Zweikampf.

Serge Gnabry - Note 5: Rückte für den angeschlagenen Choupo-Moting auf die Neuner-Position. Bekam wenig Bälle, weil es die Kollegen meist aus der Distanz versuchten.

Sadio Mané - Note 3: Kam für Musiala in Minute 69 - Sekunden vor dem 0:2. Wechsel verpufft.

João Cancelo - Note 3: Endlich, wird er bei seiner Einwechslung gedacht haben (80.). Hatte gegen den Klub, bei dem er angestellt ist, keine Szene.

Thomas Müller - Note 3: Konnte nichts mehr reißen.