Noten zu FC Augsburg gegen FC Bayern: Benjamin Pavard bleibt im Formtief

Der FC Bayern fährt beim FC Augsburg einen glanzlosen 1:0-Sieg ein und verteidigt seinen Vier-Punkte-Vorsprung in der Tabelle - die Noten für die Münchner.

Augsburg - Glanzlos, aber zweckmäßig: Der FC Bayern festigt die Tabellenführung mit einem 1:0-Sieg beim FC Augsburg. Gegen die Fuggerstätter liefern die Münchner eine biedere Vorstellung ab und haben Glück, dass ein Aussetzer von Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ungestraft bleibt.

Die Noten für die Spieler des FC Bayern:

Manuel Neuer - Note 3: Endlich mal wieder zu null. So wenig hatte er lange nicht mehr zu tun.

Benjamin Pavard - Note 5: Hinten wenig gefordert, vorn mäßig zwingend. Verursachte extrem ungeschickt den Elfer für Augsburg.

Jérôme Boateng - Note 3: Lief zum 300. Mal in der Bundesliga auf: zehn für Hertha, 75 für den HSV und jetzt 215 für die Bayern. Hatte in all den Jahren schon Spiele, in denen er mehr zu tun hatte.

David Alaba - Note 3: Siehe Boateng. Versuchte sich einmal (41.) an einem Weitschuss, der allerdings ein paar Etagen zu hoch geriet.

Lucas Hernández - Note 3: Rückte für den nach der überragenden Form der vergangenen Saison suchenden Alphonso Davies ins Team. Holte in Gegners Strafraum mit entschlossenem Einsatz gleich mal den Elfmeter raus (12.). Auch ansonsten hellwach.

Kimmich und Goretzka überzeugen - Gnabry verpasst höhere Führung

Joshua Kimmich - Note 3: Nicht so auffällig wie Nebenmann Goretzka, aber nicht weniger wichtig als Antreiber. Sein Volleyschuss aus 17 Metern landete knapp daneben (36.). Blieb einmal am Schiri hängen.

Leon Goretzka - Note 3: Defensiv wie offensiv ständig im Bild. Bekam einen unabsichtlichen Schlag an den Hals, rappelte sich aber wieder auf.

Serge Gnabry - Note 3: Wieder fit nach den muskulären Problemen in der letzten Partie. Hatte mit rechts das 2:0 auf dem Fuß (23.). Schöner Distanzschuss (38.), der aber nicht für einen Treffer reichte.

Thomas Müller - Note 3: Bissiger, präsenter als zuletzt. Den Abpraller nach Gnabrys Chance (23.) setzte er aus 18 Metern rechts vorbei.

Lewandowski baut Rekord aus und wird ausgewechselt

Kingsley Coman - Note 3: Aktiv, schnell und trickreich wie immer, nur diesmal ohne die finale Zuspitzung.

Robert Lewandowski - Note 3: Musste nicht lange auf Saisontor 22 warten: Traf in Minute 13 per Elfer zum 1:0. 20. Treffer gegen Augsburg im 16. Spiel. Kurz vor der Pause ein weiterer Treffer – an den Außenpfosten. Selten viele Stockfehler. Raus in Minute 67: verletzt?

Leroy Sané - Note 3: Kam in Minute 67 für Lewandowski, woraufhin Müller ins Sturmzentrum rückte. Schnellster Sprint mit 33,57 km/h

Corentin Tolisso - Note 3: Rückte als dritter Mann neben Kimmich und Goretzka in die Mittelfeldzentrale. Keine besonderen Vorkommnisse.

Jamal Musiala - Note 3: Kam spät für Coman, zeigte noch ein paar feine Dribblings.

Javi Martínez kam zu spät für eine Bewertung