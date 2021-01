Bundesliga im Ticker zum Nachlesen: FC Augsburg gegen FC Bayern - Endstand 0:1

Am Ende gewinnt der FC Bayern knapp mit 1:0 in Augsburg dank Robert Lewandowskis 22. Saisontor. In der ersten Hälfte hätten die Münchner höher führen müssen, nach der Hälfte hatte man aufgrund des verschossenen Elfmeter durchaus Glück. Die Bayern bleiben mit vier Punkten Vorsprung auf Leipzig Tabellenführer. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend!