Manuel Neuer gewinnt mit dem FC Bayern zum 13. Mal die Schale und ist nun zusammen mit Thomas Müller Rekordmeister. Joshua Kimmich und ein Reservist überflügeln nun sogar Legende Franck Ribéry.

Letzte Saison feierten sie noch gemeinsam, stemmten bei der Übergabe zusammen die Meisterschale. Der scheidende Thomas Müller, der über das Saisonende 2024/25 hinaus keinen neuen Vertrag erhalten hatte, sowie Manuel Neuer, der Kapitän.

Von 2013 bis 2023 gewannen die Weltmeister von 2014 elfmal in Folge den Meistertitel. Offensiv-Raumdeuter Müller hatte schon 2010 mitfeiern dürfen hat also eine Kerbe mehr in seiner Schalensammlung als Neuer, der 2011 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt war. 13:12.

13 Mal Meister: Neuer und Müller jetzt vorne

Nun hat der Torhüter ausgeglichen, die wilde 13 ist geschafft. Die Nummer eins der Bayern, die beim 4:2 gegen den VfB Stuttgart eine Verschnaufpause erhielt und von Jonas Urbig vertreten wurde, liegt damit zusammen mit Müller auf Platz eins des ewigen Rankings in 63 Jahren Bundesliga-Geschichte. Der 40-Jährige ist nun auf einer Stufe mit Müller (36), der seit seinem Abschied bei den Vancouver Whitecaps in der MLS spielt – sie sind die Rekordmeister des Rekordmeisters.

Kimmich und Ulreich jetzt zehnfache Meister

Dahinter folgen mit je zehn Schalen: Bayerns früherer Abwehr-Chef David Alaba (33/sein Vertrag bei Real Madrid läuft zum Saisonende aus), Ex-Bayern Stürmer Robert Lewandowski (37/sein Vertrag beim FC Barcelona endet ebenfalls Ende Juni), der zwei seiner Meisterschaften mit Borussia Dortmund gewann, sowie zwei aktuelle Profis der Münchner: Joshua Kimmich (31), seit 2015 in München, und Ersatztorhüter Sven Ulreich (37).

Die aktuelle Nummer drei des Meisters bestritt lediglich ein Saisonspiel, rettete beim 1:1 im März in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen einen Punkt. Der Kumpel von Neuer, wieder im Training nach einem Muskelbündelriss, soll seinen Vertrag um eine Saison verlängern und danach im Torwarttrainerteam beschäftigt werden.

Ulreich jetzt vor Ribéry, Boateng, Martínez und Coman

Bleibt auch Platzhirsch Neuer ein weiteres Jahr, könnte das Duo seine Schalensammlung erweitern und im Ranking aufsteigen. Mit 41 wäre Oldie Neuer im Mai 2027 mit dann 14 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister des Rekordmeisters.

Neun Titel haben: Franck Ribéry, Jérôme Boateng, Javi Martínez und Kingsley Coman, der letzten Sommer die Bayern Richtung Saudi-Arabien verließ.

Sieben Titel: Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und Mehmet Scholl.