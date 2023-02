Nach Kahn-Apell: FC Bayern sucht die Anführer fürs Spitzenspiel gegen Union Berlin

Der FC Bayern ist gefordert: Union Berlin könnte mit einem Sieg am Sonntag Platz eins übernehmen. "Wir wollen so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen", sagt Kahn. Auf diese Stars kommt es nun an.

24. Februar 2023 - 12:51 Uhr | Maximilian Koch