FC Bayern: Choupo-Motings offene Rechnung mit Union Berlin

FC-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting traf in seinen 261 Spielen in der Bundesliga bisher 60 Mal. Dabei gelang dem Kameruner jedoch kein Treffer gegen Union Berlin.

Traf in der Bundesliga gegen jede Mannschaft bis auf Union Berlin: Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting.

Münchner - Er ist wohl die Überraschung der Saison beim FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner mauserte sich in dieser Spielzeit vom Lewandowski-Backup zum Torgarant. In seinen 15 Einsätzen für den deutschen Rekordmeister netzte Choupo-Moting achtmal ein und bereitete zwei weitere Tore vor.

Choupo-Moting gelang bisher kein Treffer gegen Union Berlin

Diese Qualitäten zeigte Choupo-Moting bereits in seiner Zeit bei Schalke 04, Mainz, Nürnberg und dem HSV. Doch eines gelang dem 33-Jährigen in seinen 261 Bundesligaspielen bislang nicht: Ein Treffer gegen Union Berlin. Das könnte Choupo-Moting am Sonntag (17.30 Uhr, live auf DAZN und im AZ-Liveticker) ändern.

Schafft der Bayern-Stürmer gegen die Köpenicker sein 61. Bundesligator, hätte er gegen jeden Bundesligisten getroffen und würde gleichzeitig seine starke Bilanz ausbauen. Seit dem 10. Spieltag schoss nämlich kein anderer Bundesligaspieler mehr Tore als Choupo-Moting. Gleichzeitig könnte er bei einem Doppelpack sogar seine persönliche Bestmarke von zehn Saisontoren einstellen. Dies gelang dem Kameruner zuletzt in der Spielzeit 2013/14 im Trikot von Mainz 05.