Münchner Rechenspiele: So wird der FC Bayern am Samstag Meister

Voller Fokus auf den fünften Stern! Am kommenden Samstag kann der FC Bayern den 30. Bundesliga-Titel fix machen - die AZ gibt einen Überblick über die Münchner Rechenspiele.

München - Das könnte dann doch deutlich schneller gehen, als vor kurzem noch gedacht. Noch vor drei Wochen war RB Leipzig als ärgster Verfolger auf Tabellenführer FC Bayern bis auf vier Zähler dran - seit der 0:1-Niederlage im direkten Aufeinandertreffen mit den Münchnern tun sich die Sachsen aber schwer.

Nach dem torlosen Remis gegen die TSG Hoffenheim setzte es am Dienstagabend eine 1:2-Pleite bei Kellerkind 1. FC Köln. Die Bayern bauten den Vorsprung in der Zwischenzeit auf zehn Punkte aus. Schon am kommenden Samstag könnte das Team des scheidenden Trainers Hansi Flick beim Auswärtsspiel in Mainz (15.30/Sky und im AZ-Liveticker) den neunten Titel in Folge auch rechnerisch fix machen. Es wäre bereits die 30. Meisterschaft in der Bundesliga-Geschichte der Münchner - als Extra-Motivation winkt der fünfte Meisterstern auf dem Trikot.

Tatsächlich müssten die Münchner nicht einmal zwingend gewinnen, um sich die Schale zu sichern. Bei der aktuellen Tabellenkonstellation vier Spieltage vor Schluss (zwölf Punkte sind noch zu vergeben) gilt die Faustregel: Holt Bayern am Samstag mindestens genauso viele Punkte wie Leipzig im Parallelspiel gegen den VfB Stuttgart, ist ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Die AZ gibt einen Überblick, in welchen Szenarien die Bayern am Samstag Meister werden:

Szenario 1: FC Bayern gewinnt beim FSV Mainz 05

Klar ist: Die Bayern haben es am Samstag selbst in der Hand. Bei einem Sieg in Mainz ist das Team von Hansi Flick unabhängig vom Ergebnis der Leipziger sicher Meister.

Szenario 2: FC Bayern spielt beim FSV Mainz 05 unentschieden

In diesem Falle käme es auf den Ausgang des Spiels in Leipzig an. Wenn die Sachsen gegen Stuttgart verlieren oder unentschieden spielen, sind die Bayern Meister. Bei einem Sieg wäre die Entscheidung auf den nächsten Spieltag vertagt.

Szenario 3: FC Bayern verliert beim FSV Mainz 05

Selbst im Falle einer Niederlage könnten die Bayern am Samstag Meister werden, sofern Leipzig parallel gegen Stuttgart ebenfalls verliert. Bei einem Sieg der Leipziger wäre die Entscheidung vertagt. Mit einem Unentschieden würden die Sachsen den Rückstand auf neun Punkte verkürzen und hätten zumindest rechnerisch noch Chancen auf den Titel. Da die Bayern (+47) allerdings eine wesentlich bessere Tordifferenz aufweisen als RB (+28), wäre den Münchnern die Meisterschaft praktisch aber kaum noch zu nehmen.