Extra-Motivation: Der FC Bayern greift nach dem fünften Meisterstern

Der FC Bayern ist auf bestem Wege zur neunten Meisterschaft in Folge - insgesamt wäre es bereits der 30. Bundesliga-Titel in der Vereinsgeschichte. Dieser hätte sogar Auswirkungen auf das Trikotdesign in der kommenden Saison.

16. April 2021 - 15:54 Uhr | AZ

Bei einer erneuten Meisterschaft winkt dem FC Bayern der fünfte Meisterstern. © imago images / Poolfoto