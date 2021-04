FC Bayern: Wird Leon Goretzka rechtzeitig für VfL Wolfsburg fit? Hansi Flick gibt Personal-Update

Leon Goretzka steht dem FC Bayern nach seinen muskulären Problemen auch im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg noch nicht zur Verfügung.

München – Beim bitteren Champions-League-Aus wurde er schmerzlich vermisst: Vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain rechneten viele mit dem Comeback von Leon Goretzka, der sich im Hinspiel eine Zerrung zugezogen hatte.

Doch der Nationalspieler fehlte im Kader des FC Bayern, obwohl er die Reise in die französische Hauptstadt mit dem Team angetreten hatte.

Goretzka steht gegen Wolfsburg nicht zur Verfügung

Nun steht fest, Goretzka fällt auch am Samstag beim Tabellendritten VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) aus. "Bei Leon Goretzka wird es für Samstag nicht reichen", bestätigte Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Am Donnerstagvormittag war Bayerns Mittelfeldmaschine zunächst im Mannschaftstraining der Münchner dabei, klinkte sich dann aber aus der Teameinheit aus. Abschließend absolvierte der 26-Jährige ein individuelles Trainingsprogramm mit Fitnesscoach Holger Broich.

Auch für Robert Lewandowski reicht es noch nicht für ein Comeback, womöglich ist er für das Spiel am Dienstag gegen Leverkusen wieder ein Thema. Am Donnerstag setzte er sein Reha-Programm am Donnerstag an der Säbener Straße fort. Der Torjäger absolvierte eine intensive Einheit mit kurzen Sprints, allerdings alles noch ohne Ball.