In einer unterhaltsamen Partie gewinnen die Münchner mit 3:2 in Wolfsburg und bauen ihren Vorsprung in der Tabelle auf sieben Punkte aus. Jamal Musiala überzeugt mit einem Doppelpack - auch Choupo-Moting trifft weiter als Lewandowski Ersatz. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen ein angenehmes Wochenende!