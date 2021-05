"Hansi hat es geschafft, dieses Ensemble weiter voranzubringen und neue Spieler zu integrieren", so Oliver Kahn bei "Sky" über Flick: "Vieles arbeitet in ihm. Dass die Position von Jogi Löw nun vakant ist, ist natürlich auch für Hansi Flick reizvoll. Wir sind alle sehr kritisch mit uns selbst, aber während einer Saison ist das nicht so einfach. So wie ich das erlebt habe, fand immer eine Kommunikation statt. Am Ende entscheidet nun mal der Verein", so der "Titan".