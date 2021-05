FC Bayern: Choupo-Moting fällt aus - Tolisso-Comeback rückt näher

Der FC Bayern muss im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer fällt mit Rückenproblemen aus. Das Comeback von Corentin Tolisso rückt indes näher.

München - Am Samstagabend will der FC Bayern im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) die neunte Meisterschaft in Folge eintüten.

Verzichten muss Trainer Hansi Flick dabei aber auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting, der Lewandowski-Ersatz steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. "Choupo fällt aus. Er hat seit Anfang der Woche Rückenprobleme und muss für dieses Spiel passen", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.

Ein Ausfall, der möglicherweise zu verkraften ist: Robert Lewandowski ist nach seinem wochenlangen Ausfall inzwischen wieder einsatzbereit und in der Startaufstellung. Für den Weltfußballer geht es neben der Meisterschaft auch noch um ein persönliches Ziel: Lewandowski kann den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller einstellen oder gar knacken. Der Pole steht aktuell bei 36 Toren, drei Spiele hat er noch Zeit.

Tolisso-Einsatz in der kommenden Woche?

Neben Choupo-Moting fällt auch Corentin Tolisso weiterhin aus, ansonsten ist laut Flick "alles an Bord". Doch auch beim Franzosen gibt es gute Nachrichten, Tolisso kommt seinem Comeback nach einem Sehnenriss immer näher. "Er macht sehr gute Fortschritte und kann vielleicht nächste Woche dabei sein", sagte Flick. "Er arbeitet hart und hofft noch auf die EM. (...) Wir sind guter Dinge."

Tolisso könnte im Sommer zu einem der Verkaufskandidaten beim FC Bayern werden. Im hochkarätig besetzten Mittelfeld kommt der Weltmeister von 2018 nur selten zum Zug, zudem werfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2022 aus, viel Zeit, eine Ablöse zu generieren, bleibt da nicht mehr für die Bosse.