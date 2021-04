Münchner Rechenspiele: So wird der FC Bayern am kommenden Spieltag Meister

Voller Fokus auf die neunte Meisterschaft in Folge! Am nächsten Spieltag kann sich der FC Bayern den 30. Bundesliga-Titel sichern. Die AZ gibt einen Überblick: So werden die Münchner Meister.

30. April 2021 - 07:17 Uhr | AZ