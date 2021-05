Wahre Rekordmeister: Alaba kann seinen Kumpel Ribéry ärgern

Thomas Müller und David Alaba stehen vor ihrer zehnten Meisterschaft mit dem FC Bayern. Damit ziehen sie an Franck Ribéry vorbei auf Platz eins.

München - In Florenz wird Franck Ribéry (38) am Samstag auch mit einem Auge nach München blicken – dabei ist die Situation für seine AC Florenz gerade extrem angespannt.

Die Fiorentina, Tabellenvierzehnter mit nur vier Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone, sollte ihr Abendspiel (20.45 Uhr) gegen Topklub Lazio Rom am besten gewinnen. Sonst droht Ribérys Team an den letzten drei Spieltagen der Serie A tatsächlich noch ein harter Kampf um den Klassenverbleib. Stress für König Franck.

Noch ist Ribéry Rekordsieger der Bundesliga

Dagegen ist das, was Ribéry in München droht, deutlich einfacher zu verkraften. Der Franzose ist mit neun deutschen Meisterschaften aktuell noch Rekordsieger der Bundesliga, gemeinsam allerdings mit Thomas Müller (31) und David Alaba (28). Und das Duo kann mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr bei Sky und im AZ-Liveticker) Schale Nummer zehn perfekt machen.

Sollte RB Leipzig am Nachmittag nicht in Dortmund gewinnen, wäre die neunte Bayern-Meisterschaft in Folge ohnehin schon besiegelt. Keine Frage: Ribéry würde seinen alten Mitspielern die Bestmarke gönnen, speziell Kumpel Alaba, zu dem er einst sagte: "Ich liebe dich, kleiner Bruder!"

Alaba und Müller – zwei wahre Rekordmeister. Kommende Saison wird aber nur noch einer von ihnen bei Bayern spielen, Alaba verlässt die Münchner nach 13 Jahren und schließt sich sehr wahrscheinlich Real Madrid an. Dies sei "keine Entscheidung gegen den Verein gewesen", sagte der Österreicher im Bayern-Magazin "51", vielmehr wolle er "noch einmal etwas Neues machen" und raus aus seiner "Komfortzone", sagte Alaba: "Der Verein ist meine Familie, meine Heimat, mein Zuhause. Er wird immer in meinem Herzen bleiben."

Obwohl Bayern die extrem hohen Gehaltsforderungen Alabas zur Vertragsverlängerung nicht erfüllen wollte und sich der Abwehrstar deshalb über mangelnde Wertschätzung beklagte. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Spitzenposition in der Meisterrangliste wird Alaba nach seinem Wechsel vermutlich nicht allzu lange innehaben. Denn Müller, dessen Vertrag bis 2023 läuft, hat noch einige Spielzeiten in München geplant. Laut "kicker" will Bayern Anfang 2022 mit Müller und Kapitän Manuel Neuer über Vertragsverlängerungen sprechen. Tendenz: Beide bleiben noch länger.

"Wenn man zurückblickt, als ich 2009 das erste Mal richtig in die Profimannschaft reingeschnuppert habe und die Entwicklung meiner Karriere losging, ist das natürlich Wahnsinn", sagte Müller über seine Erfolgsgeschichte. "Das ist ein bisschen verrückt, dass wir es jedes Jahr schaffen, dieses Potenzial, das im Kader steckt, über die Saison hinweg abzurufen. Man ist auch dankbar gegenüber den Mitspielern."

Müller zeigt sich optimistisch

Ob Müller am Samstag erneut den Schalengewinn feiern darf? Der Ur-Bayer ist "sehr optimistisch", wie er weiter sagte: "Wir haben uns in den zwei Wochen, in denen wir kein Spiel hatten, wieder den Hunger geholt. "Wir wollen möglichst zügig die Meisterschaft klarmachen. Das ist ein großes Ziel."

Natürlich auch für Alaba, der in den Tagen seines Abschieds an die Zeit mit seinem "großen Bruder" Ribéry zurückdenkt. "Ich weiß noch, wie er mich am Anfang immer mit dem Auto zum Abendessen abgeholt hat, als ich keinen Führerschein hatte. Jedes Mal parkte er an der Säbener Straße woanders, immer musste ich ihn suchen. Er macht aus allem einen Spaß."

Am Samstagabend werden wohl einige nette Grüße von München nach Florenz gehen.