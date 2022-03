Länderspielpause zum perfekten Zeitpunkt: Bayern-Stars um Davies schuften fürs Comeback

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Bayern in die entscheidenden Wochen dieser Saison. Während zahlreiche Nationalspieler unterwegs sind, schuften an der Säbener Straße einige Rekonvaleszenten für ihr Comeback.

München - Phonzy is back! Wochenlang musste Alphonso Davies aufgrund seiner Herzmuskelentzündung komplett auf jegliche körperliche Belastung verzichten. Nachdem er zuletzt wieder erste individuelle Einheiten absolvieren konnte, folgte am Dienstag bei der öffentlichen Einheit die lang erwartete Rückkehr ins Teamtraining. "Es war sehr gut", sagte der Kanadier, der rund 45 Minuten mit den Teamkollegen trainieren konnte.

Alphonso Davies kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück. © IMAGO / Sven Simon

Ohnehin ist der Trainingskader, der derzeit an der Säbener Straße schuftet, deutlich prominenter besetzt als man es während der Länderspielpause vermuten möchte. Neben Joshua Kimmich, der in Erwartung seines dritten Kindes noch nicht zur Nationalmannschaft gereist ist, trainierte mit Leon Goretzka ein weiterer Bald-Comebacker an der Säbener Straße.

FC Bayern: Bei vielen Verletzten ist die Rückkehr in Sicht

Im Prinzip kommt die Länderspielpause für die Bayern zum perfekten Zeitpunkt. In den vergangenen Wochen hatte der Rekordmeister in Abwehr und Mittelfeld mit Personalproblemen zu kämpfen. Rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase, die nach der Länderspielpause mit den Viertelfinalspielen gegen den FC Villarreal beginnt, steht bei vielen Verletzten das Comeback bevor. Die AZ gibt einen Überblick über Bayerns Rückkehrer:

Alphonso Davies

Der Kanadier fehlte seit Anfang des Jahres aufgrund von Anzeichen einer Myokarditis und durfte über Wochen hinweg keinerlei Sport machen. Lange war unklar, wie lange Davies den Bayern tatsächlich fehlen würde. Nachdem die jüngsten Untersuchungen positiv waren, kehrte er zuletzt auf den Platz zurück und steigerte in individuellen Einheiten die Intensität. Mit der Rückkehr ins Teamtraining folgte am Dienstag der nächste Schritt zum Comeback. Nagelsmann zeigte sich zuletzt optimistisch, dass der Flügelspieler bis zum Viertelfinale wieder zur Verfügung steht.

Leon Goretzka

Der nächste Rekonvaleszent, der aktuell Grund zur Hoffnung gibt. Goretzka fehlte seit Anfang Dezember wegen einer hartnäckigen Patellasehnenverletzung, stand am vergangenen Samstag gegen Union Berlin (4:0) aber immerhin schon wieder im Kader. Er wird im ersten Spiel nach der Länderspielpause beim SC Freiburg wohl sogar wieder eine Option für die Startelf sein.

Benjamin Pavard

Der Verteidiger verpasste die Partie gegen Union aufgrund einer Corona-Infektion und befindet sich noch immer in Quarantäne. Diese wird er, sobald er einen negativen Test vorweisen kann, in den kommenden Tagen wieder verlassen. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, ist aktuell noch unklar und hängt unter anderem von den nach einer Corona-Infektion obligatorischen Untersuchungen ab. Dass er danach weiter ausfällt, ist unwahrscheinlich. Im Optimalfall wird er sogar noch zur französischen Nationalmannschaft nachreisen, für die er von Trainer Didier Deschamps nominiert wurde.

Niklas Süle

Für Niklas Süle kam die Länderspielpause ebenfalls zum perfekten Zeitpunkt. Der Nationalspieler hatte sich vergangene Woche einen Muskelfaserriss zugezogen und verpasste die Partie am Samstag gegen Berlin. Aktuell pausiert der Nationalspieler noch, laut Trainer Julian Nagelsmann wird die Verletzung aber keine längere Ausfallzeit zur Folge haben. Gegen Freiburg wird er wohl wieder zur Verfügung stehen.

Corentin Tolisso

Auch der seit Jahren verletzungsgeplagte Corentin Tolisso musste in den vergangenen Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses kürzer treten, stand am Samstag nach seiner Einwechslung gegen Union aber schon wieder auf dem Platz. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sah allerdings von einer Nominierung ab, sodass sich der Mittelfeldspieler aktuell weiter an seiner Fitness arbeiten kann. Auch er trainierte am Dienstag wieder mit der Mannschaft, nach der Länderspielpause dürfte er wieder bei 100 Prozent sein.