Freundin erwartet drittes Kind: Bayern-Star Joshua Kimmich reist nicht zur Nationalmannschaft

Weil seine Lebensgefährtin Lina Meyer bald das dritte gemeinsame Kind erwartet, reist Bayern-Star Joshua Kimmich vorerst nicht zur Nationalmannschaft.

München - Joshua Kimmich wird vorerst nicht zur Nationalmannschaft reisen - der Grund ist aber ein erfreulicher: Seine Lebensgefährtin Lina Meyer ist derzeit hochschwanger und erwartet in den kommenden Tagen das dritte gemeinsame Kind. Dies teilt der DFB am Montag mit.

"Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist", sagt Bundestrainer Hansi Flick.

DFB-Elf trifft auf Israel und Niederlande

Am Montag trifft sich der nun auf 24 Mann dezimierte Kader in Gravenbruch bei Frankfurt, um sich auf die beiden ersten Länderspiele des Jahres in Sinsheim gegen Israel und in Amsterdam gegen die Niederlande vorzubereiten.

Joshua Kimmich ist mit seiner Freundin Lina Meyer seit 2013 zusammen, seinerzeit lernten sich beide in Leipzig kennen. 2019 bekamen beide ihr erstes gemeinsames Kind, 2020 folgte das zweite. Nun dürfen sie sich also erneut über ihr Baby-Glück freuen!