FC Bayern: Wie geht es weiter für Pavard, Mazraoui und Cancelo? Salihamidzic verrät den Plan

Nicht nur die Offensive des FC Bayern hat gegen Schalke 04 eine starke Leistung gezeigt, auch die Abwehrkette überzeugte. Doch wird sie in der kommenden Saison so noch zusammenspielen?

München - Was für ein Ausrufezeichen auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Folge: Das 6:0 des FC Bayern gegen Schalke 04 war eine Bestätigung des positiven Trends unter Trainer Thomas Tuchel, die Mannschaft findet immer besser zusammen.

Offensiv wie defensiv übrigens – denn neben dem starken Angriff um Doppeltorschütze Serge Gnabry, Jamal Musiala und Startelf-Rückkehrer Thomas Müller überzeugte gegen Schalke zum wiederholten Male in den vergangenen Wochen die Viererkette: Noussair Mazraoui auf der rechten Seite, Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard zentral und João Cancelo links.

FC Bayern: Spekulationen um Abschied von Abwehr-Trio

Die Frage ist aber: Werden die Münchner auch in der kommenden Saison in dieser Konstellation zusammenspielen? Während de Ligt (Vertrag bis 2027) als Abwehrchef der Zukunft auserkoren und unantastbar ist, gibt es bei dem Trio Mazraoui, Pavard und Cancelo Spekulationen über einen Abschied im Sommer.

Besonders im Fall Cancelo, der bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen ist, stehen komplizierte Verhandlungen bevor. Bayern würde den Portugiesen gern behalten, dafür müsste aber die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro gezogen werden. Cancelo habe "auch heute wieder eine sehr gute, stabile Leistung gebracht, er ist ein Topspieler, technisch eine Augenweide", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Schalke-Spiel zur AZ: "Wir sind froh, dass wir ihn haben!" Aber wie lange noch?

Entscheidung über Cancelos Zukunft beim FC Bayern steht an

"Wir haben noch nicht entschieden, noch gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir nach der Saison", sagte Salihamidzic weiter zu Cancelos Zukunft. In Abwesenheit des verletzten Alphonso Davies (Muskelbündelriss) hat Cancelo allerdings deutlich gezeigt, welchen Wert er für Bayern haben kann.

Generell brilliert aktuell die bayerische Flügelzange Cancelo und Mazraoui, dem Marokkaner gelang gegen Schalke in der Nachspielzeit zum 6:0 sein erstes Bayern-Tor überhaupt. "Er hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt und das Vertrauen des Trainers zurückgezahlt. Heute hat er ein Tor gemacht", schwärmte Salihamidzic: "Wenn man sieht, was auf dem Außenverteidiger-Markt los ist: Wir sind sehr froh, ihn zu haben. Große Klasse!"

Mazraoui und Pavard sollen bleiben

Ein Wechsel Mazraouis, der bis 2026 an Bayern gebunden ist und in den vergangenen Monaten durchaus unzufrieden mit seiner Rolle als Ersatzspieler war, sei im Sommer ausgeschlossen, versicherte Salihamidzic. Nous bleibt!

Und auch Pavard (Vertrag läuft 2024) soll in Zukunft für Bayern verteidigen, wenn es nach dem Sportvorstand geht. "Wir führen Gespräche mit ihm und seinen Beratern", sagte Salihamidzic über Pavard: "Es liegt an ihm. Ich würde ihn natürlich unheimlich gerne hier behalten. Er muss sagen, in welche Richtung es geht."

Spannende Wochen stehen den Münchner Kaderplanern bevor. Klar ist: Derzeit haben Cancelo, Pavard und Mazraoui einen sehr hohen Wert für die Mannschaft.