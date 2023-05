FC Bayern: De Ligt nach Kantersieg gegen Schalke 04– "Sieg war gut für unser Selbstvertrauen"

Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Schalke 04 durch einem starken Auftritt mit 6:0. Nach der Partie zeigte sich Abwehrboss Matthijs de Ligt überglücklich über den Sieg gegen Königsblau.

München - Durch den 6:0-Sieg des FC Bayern gegen Schalke 04 bleiben die Münchner im zweiten Heimspiel in Folge ohne Gegentor. Einen großen Anteil daran hatte auch Abwehrboss Matthijs de Ligt. Der Niederländer hielt an der Seite von Benjamin Pavard wie schon gegen Hertha BSC die Gegner über 90 Minuten in Schach.

FC Bayern: De Ligt sieht Grund für starken Auftritt beim Rhythmus

Umso zufriedener war de Ligt nach dem Schützenfest gegen Königsblau: "Ich glaube, dass das Spiel gut für unser Selbstvertrauen war. Natürlich etwas mehr für unsere Stürmer."

Der 23-Jährige hat eine Vermutung, warum der deutsche Rekordmeister die Gelsenkirchener wieder in altbekannter "Mia san Mia"-Mentalität vom Platz fegte: "Wir haben jetzt den gleichen Rhythmus seit drei Wochen und da sieht man, dass wir gut regenerieren und gute Leistungen bringen können."

Abwehrboss über Saisonfinale: "Müssen fokussiert und konzentriert bleiben."

An diesen starken Leistungen will de Ligt nun in den letzten beiden Spielen in der Saison anknüpfen, um spätestens am 34. Spieltag in Köln die Schale in die Luft stemmen zu können. "Wir haben noch zwei wichtige Spiele mit Leipzig und Köln. Das ist sehr wichtig und schwierig. Wir müssen in jedem Spiel gut fokussiert und konzentriert bleiben", so der Innenverteidiger.

Vor allem nächsten Samstag gegen RB Leipzig wird es laut de Ligt keine leichte Aufgabe für die Münchner: "Sie müssen gewinnen, um in die Champions League zu kommen. Wir müssen bereit sein für dieses Topspiel." Geling das, steht dem vierten Sieg in Folge nichts mehr im Wege.