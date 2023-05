Giovanne Elber sieht das stärkste Spiel der Bayern seit Wochen! Die Münchner lassen Schalke auch in der zweiten Halbzeit bislang keine Chance. Immer wieder setzen sich Coman, Sané und Musiala gut durch und bringen Müller und Co. in Szene. Auch im Spiel gegen den Ball agiert der deutsche Rekordmeister mehr als souverän. De Ligt und Pavard lassen die Schalker kaum gewähren, sodass Sommer über weite Strecken nichts zu tun bekommt.