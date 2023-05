Überragender Müller mit Liebeserklärung an den FC Bayern: "Mein Herz ist rot"

Gegen Schalke 04 durfte Thomas Müller wieder einmal von Beginn an ran. Dabei zeigte der Urbayer eine starke Leistung. Nach der Partie äußerte sich Müller erneut zu seiner Zukunft.

München - Die Partie gegen Schalke war endlich wieder ein "Müller-Spiel" und was für eins. Der Urbayer trumpfte dabei nach zuletzt immer wieder schwächelnden Auftritten in gewohnter "Mia san Mia"-Mentalität auf und eröffnete das Schützenfest gegen Königsblau mit einem sehenswerten Schlenzer.

Müller mit Offensiv-Leistung gegen "unangenehme" Schalker zufrieden

Umso zufriedener zeigte sich Müller nach dem Schlusspfiff am "Sky"-Mikrofon: "Es freut mich natürlich den Dosenöffner erzielt zu haben. Es war ein tolles Gefühl. Die Arena ist explodiert." Und das, obwohl es die Gelsenkirchener dem FC Bayern in den ersten 20 Minuten nicht gerade einfach gemacht haben.

"Schalker spielt für Offensivspieler gesehen sehr unangenehm, weil sie fast Mann gegen Mann auf dem Platz spielen", fügte der 33-Jährige hinzu. Doch die Münchner fanden schnell das passende Rezept gegen die abstiegsbedrohten Gäste. "Wenn du dieses Eins gegen Eins durch ein Dribbling oder einen riskanten Doppelpass überspielt hast, dann brechen die Dämme relativ schnell zusammen", so Müller.

Müller über mögliche Wechselgedanken: "Hat mich nicht sehr beschäftigt"

Zudem äußerte sich der Stürmer zu den Spekulationen um seine Zukunft. Dabei wurde Müller deutlich: "Ich bin natürlich nicht ganz neu in diesem Geschäft. Deswegen hat es mich jetzt nicht sehr beschäftigt. Es war sicherlich übertrieben. Der Trainer stellt auf und verteilt die Rollen."

Vor allem der Aspekt, dass mehrere Medien so gesprochen und geschrieben haben, als wüssten sie Müllers Gedanken, störten ihn: "Also das muss ich ins Phantasialand schieben." Im selben Atemzug lieferte Müller eine kleine Liebeserklärung an seinen FC Bayern: "Mein Herz ist rot. Gut, es ist von jedem rot. Aber meins vielleicht noch ein bisschen roter."

Ob er im Saisonfinale noch zu Genüge zeigen kann, dass und wie er mit ganzem Herzen bei der Sache ist, wird sich zeigen. Die nächste Chance dazu hat Thomas Müller jedoch schon nächsten Samstag. Da trifft der FC Bayern im letzten Heimspiel der Saison auf RB Leipzig.