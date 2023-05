FC Bayern: Ex-Kapitän Helmer lobt Pavard und richtet sich mit Rat an Klubführung

Thomas Helmer, der frühere Verteidiger des FC Bayern, hat die Verteidigung der Münchner unter die Lupe genommen. Der Ex-Kapitän richtet sich mit einem Plädoyer und einem Rat an die Klubführung.

München - Es ist eine der kniffligsten Entscheidung für Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen Schalke 04 diesen Samstag (15.30 Uhr/Sky live): Lässt er Benjamin Pavard erneut in der Innenverteidigung an der Seite von Matthijs de Ligt starten – oder rückt Dayot Upamecano nach überstandenem Muskelfaserriss direkt wieder in die Anfangsformation?

FC Bayern: Auch Trainer Tuchel noch unentschlossen

"Benji hat es sehr stark in der Innenverteidigung gemacht", sagte Tuchel am Freitag: "Upa hat es davor gut gemacht. Er hatte aber zwei wacklige Spiele gegen Manchester City." Mit zwei entscheidenden Fehlern vor Gegentoren.

Daher spricht der Trend für Pavard, dessen Perspektiven sich in den vergangenen Monaten ohnehin deutlich verbessert haben.

Pavard und de Ligt harmonieren in FC Bayern-Abwehr

Mit Top-Leistungen hat der 27-Jährige seine Ambitionen unterstrichen, dauerhaft in der Abwehrmitte zu spielen. Es passt derzeit einfach in der Defensive der Münchner mit Pavard und de Ligt zentral, Joao Cancelo auf der linken Seite und Noussair Mazraoui rechts.

"Manchmal sind es die kleinen Fenster, die man nutzen muss. Jeder muss bereit sein", erklärte Tuchel und lobte explizit die Leistung Mazraouis und das Zusammenspiel zwischen de Ligt und Pavard.

Thomas Helmer: "Ich würde Pavard auf keinen Fall abgeben!"

Bleibt der Franzose ein Bayer? Sportvorstand Hasan Salihamidzic formulierte jüngst erst in der AZ seinen Wunsch, über Vertragsende 2024 hinaus mit Pavard zusammenzuarbeiten. Die Verhandlungen werden nach dem Saisonfinale heiß.

"Seit Pavard nicht mehr damit kokettiert, wegzugehen, spielt er sehr gut", sagt Thomas Helmer, Bayerns früherer Abwehrchef, im Gespräch mit der AZ: "Ich würde Pavard auf gar keinen Fall abgeben!"

Helmer weiter: "Upamecano hat sicher große Voraussetzungen, aber er macht im Moment noch deutlich mehr Fehler als Pavard."

Generell sieht Helmer die Defensive gut aufgestellt. "In der Innenverteidigung haben die Bayern mit Pavard, Upamecano, de Ligt und Lucas Hernández, wenn er gut aus seiner Verletzung zurückkommt, vier Optionen. Auf dieser Position muss man sich keine Sorgen machen."