"Übers Ziel hinaus geschossen": Jetzt äußert sich auch Tuchel zu Thomas Müller

Wie geht es mit Thomas Müller beim FC Bayern weiter? Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 positionierte sich Thomas Tuchel einmal mehr klar –und nahm auch eine Teilschuld auf sich.

München – Was ist ein Thomas-Müller-Spiel? "Jedes Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel", stellte Thomas Tuchel nach den jüngsten Wechselgerüchten klar. Leicht scherzend gab er zu, dieses Thema vor den beiden Duellen gegen Manchester City (0:3, 1:1) allerdings selbst aufgemacht zu haben, "weil sie besondere Spiele waren, in der Art, wie City spielt und wie wir versucht haben, zu Chancen zu kommen."

FC Bayern: Thomas Tuchel stärkt Thomas Müller

Die Partie gegen Schalke soll also auch wieder ein Thomas-Müller-Spiel werden. "Thomas ist Bayern München – und Bayern München ist Thomas." Sollte das Titelrennen zugunsten des FC Bayern ausgehen, wäre es für Müller die zwölfte Meisterschaft – nach 2010 und elf am Stück seit 2013. Den Titel als Rekordmeister beim Rekordmeister hat er ohnehin längst sicher.

Etwaige Abgangsgerüchte halte Tuchel "für komplett übertrieben und weit übers Ziel hinausgeschossen." Müller sei weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, "auch wenn er jetzt ein paar Mal von der Bank kam." Das einzige, was er im Moment wolle, ist, jene zwölfte Meisterschaft zu gewinnen, darauf sei Müller fokussiert.

, mit einem Foto seines Pferdes King D'avie sowie den Hashtags #jetztwirdsdannlangsamwild, #vollerfokusaufdieschale und #nurderfcb.

Thomas Müller ohne Startelf-Einsätze: Tuchel erklärt den Grund

Dass er zuletzt weniger gespielt hat, habe laut Tuchel einen relativ simplen Grund: "Thomas schleppt ein paar Wehwehchen mit, am Ende einer Saison, was auch völlig normal ist und hat auch am Anfang dieser Woche ein bisschen reduziertes Programm gemacht." Das habe ihm gutgetan, "auch mal ein bisschen auf Training zu verzichten." Bei den letzten drei Einheiten sei Müller dabei gewesen und habe "sehr frisch, sehr gut" und "bereit für morgen" gewirkt.

Auf insgesamt vier Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen gegen Schalke kommt Müller. Klingt ganz nach einem Spiel für ihn, einem Thomas-Müller-Spiel. Ob er am Samstag in der Startelf stehen wird?