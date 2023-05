FC Bayern: Neuers Comeback rückt näher – Sommer und Nübel dürfen wechseln

Manuel Neuer steht wieder auf dem Rasen und arbeitet fleißig an seinem Comeback. Am Donnerstag hat er sich zu seiner Trainingsrückkehr geäußert. Der FC Bayern will sich auf der Torhüterposition hinter dem Nationaltorwart neu aufstellen.

12. Mai 2023 - 18:22 Uhr | Maximilan Koch / dpa