FC Bayern: Hoffnung bei Choupo-Moting, FC Chelsea heiß auf Mané

Der Stürmer des FC Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting, absolviert wieder Teile des Teamtrainings. Im Angriff der Münchner wird sich zur neuen Saison einiges ändern. Während der Rekordmeister ein Auge auf Frankfurts Kolo Muani geworfen hat, wird Sadio Mané von einem englischen Topklub umworben.

München - Auch am Donnerstag machte Eric Maxim Choupo-Moting (34) wieder wichtige Fortschritte.

Im Münchner Dauerregen absolvierte der Stürmer des FC Bayern Teile des Mannschaftstrainings an der Säbener Straße, ehe er anschließend noch individuell übte: Läufe, Pässe, Drehungen, Schüsse – was man als Angreifer eben so alles braucht.

FC Bayern: Choupo-Moting kommt Comeback immer näher

Choupo-Moting kommt seinem Comeback immer näher, womöglich steht er im Saisonfinale doch noch mal im Kader. Darauf hoffen die Münchner Verantwortlichen.

"Es fühlt sich an, als wäre es eine Angelegenheit von Tagen, bis er zurück ins Mannschaftstraining kommt", hatte Trainer Thomas Tuchel zuletzt gesagt. Insgesamt ziehe sich der Ausfall "länger hin, als wir gedacht haben", so der Coach.

Mittelstürmer gesucht: Krise des FC Bayern nach Choupo-Motings Verletzung

Wegen Knieproblemen fehlt Choupo-Moting Bayern seit seinem letzten Einsatz beim 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City Mitte April.

Choupos Abstinenz wirkte sich äußerst negativ auf die Leistungen der Münchner aus, ein echter Mittelstürmer wurde schmerzlich vermisst.

Transfergerüchte beim FC Bayern: Kommt Kolo Muani, geht Sadio Mané?

Daher wird sich im Sommer die Sturm-Formation verändern. Während Frankfurts Randal Kolo Muani (24) weiter der Top-Kandidat ist, um Bayern zu verstärken, könnte Sadio Mané (31) die Münchner nach nur einer Saison bereits wieder verlassen.

Der FC Chelsea würde den Nationalspieler Senegals gerne verpflichten.