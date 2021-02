FC Bayern: Offensiv-Duo vor Blitz-Comeback - Müller und Gnabry gegen Köln im Kader

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Serge Gnabry und Thomas Müller stehen nach ihren Ausfällen wieder zur Verfügung und werden bereits beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln mitwirken können.

München - Langsam aber sicher lichtet sich das Bayern-Lazarett wieder! Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag kann der Rekordmeister wieder auf Thomas Müller und Serge Gnabry zurückgreifen.

Gnabry hatte sich im Finale der Klub-WM gegen Tigres (1:0) vor zwei Wochen einen Faserriss zugezogen und verpasste die Partien gegen Arminia Bielefeld (3:3), Eintracht Frankfurt (1:2) und Lazio Rom (4:1). Am Donnerstag und Freitag trainierte er erstmals wieder mit der Mannschaft. Er wird gegen die Geißböcke am Wochenende wieder im Kader stehen.

FC Bayern: Thomas Müller nach Corona-Infektion vor Comeback

Selbiges gilt - etwas überraschend - auch für Thomas Müller. Der 31-Jährige hatte nach überstandener Corona-Infektion am Donnerstag noch individuell trainiert, schon am Freitag folge die Rückkehr ins Mannschaftstraining. "Er hat vorher für sich zu Hause trainiert. Thomas hat eine gute Basis, das kommt ihm zu Gute", sagte Trainer Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz. Ob Müller zunächst auf der Bank sitzt oder gar von Anfang an, ist noch offen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nianzou peilt Comeback nach der Länderspielpause an

Neben dem Offensiv-Duo wird auch Tiago Dantas gegen Köln wieder zum Kader gehören. Der junge Portugiese hatte beim Champions-League-Spiel gegen Lazio unter der Woche noch mangels Spielberechtigung für die Königsklasse gefehlt. "Von daher haben wir auch wieder einen größeren Kader", sagte Flick.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Sky Fluid). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Sky Fluid über den Consent-Anbieter verweigert

Sicher fehlen werden hingegen Douglas Costa (Haarriss im Mittelfuß), Benjamin Pavard (Corona-Infektion), Corentin Tolisso (Sehnenriss), Ersatzkeeper Alexander Nübel (Bänderverletzung) und Tanguy Nianzou, der eine Rückkehr nach der Länderspielpause anpeilt.