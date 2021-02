AZ-Rangliste: Rivalen des FC Bayern im Kampf um Europas Krone

Nach den Achtelfinal-Hinspielen in der Königsklasse zeigt sich: Der FC Bayern und Manchester City sind die Favoriten. Wer sonst noch Chancen hat? Der AZ-Check.

Robert Lewandowski will mit dem FC Bayern die Champions League verteidigen. (Archivbild)

München - Bis zum Finale der Champions League am 29. Mai in Istanbul sind es noch drei Monate hin - doch die Psychospielchen haben schon jetzt begonnen.

Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, wollte nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nichts von dem Status als Titelkandidat Nummer eins wissen. Stattdessen schob er diese Rolle seinem Ex-Klub zu. "In diesem Wettbewerb musst du perfekt spielen, um weiterzukommen", sagte Guardiola: "Wenn ich den FC Bayern sehe, denke ich nicht, dass wir die Favoriten sind."

Hamann schwärmt von ManCity: "Das ist die ultimative Dominanz"

Britisch-katalanisches Understatement. Immerhin hat ManCity 19 (!) Pflichtspiele in Folge gewonnen und thront souverän an der Spitze der Premier League. "Es ist das beste ManCity, seit Guardiola da ist. Das ist kein Lauf mehr, das ist die ultimative Dominanz", schwärmte Sky-Experte Didi Hamann. Und Lothar Matthäus meinte mit Blick auf die Titelanwärter: "Das Momentum spricht für Manchester City."

Doch Guardiola weiß: In der Position des Bayern-Jägers lässt es sich ruhiger arbeiten. Der Druck bei City ist ohnehin hoch, bislang hat Pep den aus Abu-Dhabi finanzierten Klub noch nie ins Halbfinale geführt. Und in dieser Saison? Neben ManCity und dem FC Bayern, der Lazio Rom mit 4:1 überrollte, haben noch weitere Teams Chancen auf den Titel. Es kündigt sich ein Achtkampf um Europas Krone an.

Nach den Achtelfinal-Hinspielen macht die AZ den Formcheck - von Platz 16 bis 1.

16. Lazio Rom: Nach dem 1:4 im Hinspiel bräuchten die Römer schon Asterix und Obelix, um gegen Bayern noch weiterzukommen. "Die peinliche Lazio-Abwehr kapituliert vor den Münchner Stars", schrieb "Tuttosport". Da geht nix mehr, niente!

15. Borussia Mönchengladbach: Für die Fohlen ist die Lage nach dem 0:2 gegen ManCity ebenfalls aussichtslos. Pep Guardiolas Team ist mindestens eine Klasse besser.

14. FC Barcelona: Vor ein paar Jahren wären die Katalanen immer unter den Top drei gewesen, doch diese Zeiten sind vorbei. 1:4 gegen Paris Saint-Germain, vergangene Saison 2:8 gegen Bayern - Barça ist nur noch Mittelmaß.

Bergamo und Leipzig sind so gut wie raus - bei Juventus hakt es

13. FC Sevilla: Für Sevilla läuft es kaum besser. Platz vier in der Liga, im Achtelfinal-Hinspiel ein 2:3 gegen Borussia Dortmund. Das Aus droht.

12. Atalanta Bergamo: Die tapferen Italiener hatten viel Pech, dass sie gegen Real Madrid (0:1) früh mit zehn Mann spielen mussten. Kaum vorstellbar, dass Atalanta im Rückspiel noch die Wende schafft.

11. RB Leipzig: Dem Team von Trainer Julian Nagelsmann hatte man im Vorfeld des Spiels gegen den FC Liverpool eine Überraschung zugetraut, dann gab es aber ein 0:2. In England braucht RB ein perfektes Spiel.

10. Atlético Madrid: In der spanischen Liga dominiert Atlético, in Europa stagniert die Entwicklung. 0:1 gegen Chelsea, das wird schwer mit dem Weiterkommen.

9. FC Porto: Der portugiesische Dauergast in der Königsklasse überraschte Juve, gewann sein Heimspiel mit 2:1. Das Auswärtstor könnte den Italienern aber helfen.

8. Juventus Turin: In der Liga liegt Italiens Abomeister nur auf Rang drei, auch europäisch hakt es. Aber: An einem super Tag, kann das Team um Cristiano Ronaldo jedem Gegner gefährlich werden.

Liverpool schwächelt, wie viel ist für Tuchel und Chelsea drin?

7. Borussia Dortmund: Der BVB ist das Überraschungsei unter den Geheimfavoriten. Mit der starken Offensive um Erling Haaland, Jadon Sancho und Marco Reus ist sogar das Halbfinale drin - ebenso aber das Aus im Rückspiel gegen Sevilla.

6. FC Chelsea: Thomas Tuchel hat die Blues wieder stabilisiert, unter dem neuen Coach sind die Engländer ungeschlagen. Und dank des top-besetzten Kaders ein Final-Kandidat.

5. Real Madrid: Die Königlichen sind ähnlich wie Bayern immer da, wenn es in der Champions League um alles geht. Tradition verpflichtet eben. Wenn die Verletzten wie Stürmer Karim Benzema zurückkommen, ist für Real alles möglich.

4. FC Liverpool: Während die Mannschaft von Coach Jürgen Klopp in der Liga schwächelt, läuft es in der Königsklasse prima. Souveräner Sieg gegen Leipzig, das Viertelfinale winkt. Sofern die Reds endlich mal konstant spielen.

Paris und Bayern souverän, doch der Favorit ist ManCity

3. Paris Saint-Germain: Mit Neu-Trainer Mauricio Pochettino ist die Stimmung bei PSG besser als unter Tuchel. Das 4:1 in Barcelona war ein Ausrufezeichen. Paris, der Bayern-Finalgegner von 2020, will endlich den Pott gewinnen. Und hat das Potenzial dazu im Kader.

2. FC Bayern: Wenn die Münchner ihr Königsklassen-Gesicht wie in Rom zeigen, sind sie kaum zu stoppen. "Die Champions League ist etwas Besonderes, gerade für unsere Spieler", sagte Erfolgstrainer Hansi Flick. Das spürt man. Daher: Die Titelverteidigung ist drin.

1. Manchester City: Pep kann so tief stapeln, wie er will - City hat den besten Kader in Europa, die beste Form und mit die größte Gier. Müssen nur noch die Nerven mitspielen.