Vorsicht Bayern! Champions League schützt vor Köln nicht

Klare Angelegenheit am Samstag in der Allianz Arena? Tabellenführer FC Bayern empfängt Abstiegskandidat Köln. Doch die Domstädter ärgerten in dieser Saison bereits einige Spitzenteams der Liga.

26. Februar 2021 - 14:25 Uhr | AZ

Das Hinspiel gewann der FC Bayern in Köln mit 2:1. © Marius Becker / dpa