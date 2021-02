FC Bayern: Gnabry wieder im Mannschaftstraining, Müller nach Corona-Infektion zurück

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Serge Gnabry hat am Donnerstag nach seinem Faserriss wieder mit der Mannschaft trainiert, Thomas Müller war nach überstandener Corona-Infektion ebenfalls wieder auf dem Platz, wenn auch nur alleine.

München - Langsam aber sicher lichtet sich das Bayern-Lazarett wieder. Am Donnerstag hat der Rekordmeister die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) aufgenommen.

Mit dabei war auch Serge Gnabry. Der Angreifer hatte sich im Finale der Klub-WM gegen Tigres (1:0) vor zwei Wochen einen Faserriss zugezogen und verpasste die Partien gegen Arminia Bielefeld (3:3), Eintracht Frankfurt (1:2) und Lazio Rom (4:1). Am Donnerstag trainierte er erstmals wieder mit der Mannschaft.

Gute Nachrichten gibt es auch von Thomas Müller. Der 31-Jährige konnte nach überstandener Corona-Infektion zwar noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, absolvierte aber immerhin zusammen mit Fitnesscoach Holger Broich wieder eine individuelle Einheit auf dem Platz.

Gnabry und Müller in Dortmund wieder dabei?

Für die Partie gegen Köln am Samstag werden sowohl Gnabry als auch Müller aufgrund ihres Trainingsrückstands aller Voraussicht nach noch keine Option sein - ein Einsatz des Offensiv-Duos beim Topspiel in Dortmund am Wochenende darauf (6. März, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) ist da schon deutlich wahrscheinlicher.

Sicher fehlen werden hingegen Douglas Costa (Haarriss im Mittelfuß), Benjamin Pavard (Corona-Infektion), Corentin Tolisso (Sehnenriss) und Ersatzkeeper Alexander Nübel.