FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman fallen gegen Kiel aus

Der FC Bayern muss im Pokalspiel bei Holstein Kiel auf Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman verzichten. Serge Gnabry hingegen wird höchstwahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen.

Hansi Flick muss in Kiel auf zwei Angreifer verzichten.

München - Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman werden dem FC Bayern im Pokalspiel bei Holstein Kiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD, Sky und im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte Trainer Hansi Flick am Dienstag mit.

FC Bayern: Serge Gnabry vor Rückkehr

Lewandowski-Backup Choupo-Moting zwingen demnach Rückenprobleme zum Zuschauen, Kingsley Coman setzt eine Muskelverletzung außer Gefecht. "Da wollen wir kein Risiko eingehen", meinte Flick. Der Franzose hatte bereits die Partie gegen den FSV Mainz 05 (5:2) verpasst, bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach wurde er eingewechselt.

Serge Gnabry hingegen wird in Kiel aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler hatte das Spiel am Freitagabend aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst, konnte am Montag aber wieder mit der Mannschaft trainieren. "Er ist fest eingeplant", sagte Flick.