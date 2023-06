Der Perlentaucher des FC Bayern: Wie geht es mit Marco Neppe weiter?

Der Technische Direktor des FC Bayern, Marco Neppe, verlängerte vergangenes Jahr seinen Vertrag. Durch die Entlassung von Hasan Salihamidzic ist nun aber auch seine Zukunft offen.

München - 2013 sprach Pep Guardiola den mittlerweile legendären Satz "Thiago oder nix!". Ein Jahr später galt für Michael Reschke, damals Technischer Direktor des FC Bayern "Neppe oder nix!".

Marco Neppe kam als Scout und arbeitete sich mit der Zeit selbst zum Technischen Direktor nach oben. In der Zwischenzeit war er, als engster Vertrauter des bisherigen Sportvorstands Hasan Salihamidzic, an den Verpflichtungen von Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Jamal Musiala oder Matthijs de Ligt beteiligt.

Marco Neppe bei FC-Bayern-Transfer außen vor

Nach seiner Entlassung setzte sich Salihamidzic dennoch für einen Neppe-Verbleib ein: "Er bleibt erstmal da. Es kommt natürlich darauf an, wie es weitergeht. Er ist Teil des FC Bayern und das muss so bleiben."

Teil der neuen "Transfer-Task-Force" ist Neppe allerdings nicht. Neben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, der am vergangenen Dienstag in den Aufsichtsrat berufen wurde, sind der neue CEO Jan-Christian Dreesen sowie Finanzvorstand Dr. Michael Diederich dabei. Und natürlich Trainer Thomas Tuchel, dem, bis zur Verpflichtung eines neuen Sportdirektors, eine ähnliche Rolle zu dem des in der Premier League üblichen "Managers" zukommen wird.

Am Mittwoch tagte die "Task-Force" erstmals an der Säbener Straße – mit Marco Neppe. Dieser verließ das Klubgelände jedoch früher, als alle anderen. Laut "Bild" ist seine künftige Lage beim deutschen Rekordmeister noch unklar. Neppe selbst wisse nicht, ob er bleiben wird und wartet darauf, dass die Sportdirektor-Situation geklärt wird.

Marco Neppe: Beim FC Bayern hinterfragt, von Tottenham umgarnt

Vergangenes Jahr erst wurde Neppes Vertrag verlängert. Vor gut zwei Wochen wurde über ein Interesse von Tottenham Hotspur berichtet. Dort war Fabio Paratici im April als Fußball-Geschäftsführer zurückgetreten. Zuvor wurde bereits Trainer Antonio Conte entlassen. Nach einem 1:6 bei Newcastle musste auch Interimslösung Cristian Stellini gehen. Seitdem sucht der Verein sowohl auf spielerischer, als auch administrativer Ebene nach Konstanz. Bei Tottenham übrigens ebenfalls im Gespräch: Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Marco Neppe (r.) war einer von Hasan Salihamidzics engsten Vertrauten beim FC Bayern. © imago/kolbert-press

Von einem möglichen Tottenham-Interesse an Neppe wollte der FC Bayern damals allerdings nicht viel gewusst haben. Ebenfalls soll der Technische Direktor selbst keine Pläne gehabt haben, den Verein zu verlassen. Eventuell könnte die Lösung für alles nun näher liegen als gedacht.

Oder wird Neppe künftig möglicherweise zum direkten Bayern-Konkurrenten? Im Mai 2021 prophezeite Neppes Förderer Reschke: "Ich bin sicher, dass Marco über kurz oder lang die Position des Sportdirektors bei einem Bundesligisten einnehmen wird." Der große Knall beim FC Bayern – er könnte auch Folgen für Neppe haben...