Der Mix macht's - Wie Thomas Tuchel mit seinen Bayern den RB Leipzig knacken will

Sechs Punkte sind noch zu vergeben im Saisonendspurt. Die nächsten drei werden für den FC Bayern mit Sicherheit die schwierigsten. Wie geht Tuchel den Kick gegen RB Leipzig an?

München – Endspurt im Meisterkampf. Zum letzten Mal in dieser Saison steht ein FC Bayern Heimspiel an. Gegen RB Leipzig soll am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Ticker) ein Sieg her. Denn der nächste Auftritt in der Heimatstadt soll doch bitte auf dem Rathaus-Balkon neben der Schale sein.



Coach Thomas Tuchel verriet am Tag vor dem Spiel, welche Elf den vorletzten Schritt zum Titel machen soll.

Keine Routine für den FC Bayern gegen Leipzig

"Die Tabellensituation ist keine Routine", sagte der FC-Bayern-Coach zum anstehenden Knaller. "Das beste Rezept ist, dass wir uns auf unsere Aufgaben besinnen." Denn an der Säbener Straße ist man normalerweise gewohnt, dass die Party-Tage am Marienplatz schon lange vor dem Ende der eigentlichen Saison geplant werden können. Diesmal könnte es erst am letzten Spieltag so weit sein. Gut für die neutrale Fan-Seele, schlecht für das Nervenkostüm der Hauptbeteiligten.

FC Bayern will Konter verhindern und selbst zum Angriff kommen

Der Coach geht das vorletzte Spiel mit einem Plan an. "Wir kennen die Stärken von Leipzig. Es ist wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, die Konter zu verhindern, bevor sie entstehen. Wenn wir frei und aggressiv in die Angriffszone gehen, müssen wir uns absichern. Wir müssen den Mix hinbekommen."

Ein wichtiger Punkt in diesem Mix wird zudem sein, wie sie die RB-Offensive um Szoboszlai und Olmo stoppen wollen. "Ich erwarte ihn (Szoboszlai, d. Red.) in der Startelf. Er spielt sehr flüssig. Seine technischen Fähigkeiten sind sehr gut. Ähnlich ist es auch bei Dani Olmo. Wir müssen auf alle Offensivspieler aufpassen, das ist der Schlüssel".

Lucas Hernández und Manuel Neuer werden diese Schlüsselmomente wieder von der Tribüne aus beobachten. Auch Alphonso Davies und Eric Maxim Choupo-Moting sind am Samstag nicht dabei, verriet der Coach.