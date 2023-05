FC Bayern: Sommer fehlt erneut im Training, Gnabry bekommt eine Pause

Am Samstagabend (18.30 Uhr) bestreitet der FC Bayern das womöglich für die Meisterschaft entscheidende Spiel gegen RB Leipzig. Im Training musste Torwart Yann Sommer erneut passen – Serge Gnabry trainierte individuell.

München – Auch zwei Tage vor dem großen Duell gegen RB Leipzig plagen den FC Bayern Personalprobleme. Ein Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting ist weiterhin nicht in Sicht.

Der Stürmer kämpft bereits seit Anfang April mit anhaltenden Knieproblemen und fehlte auch am Dienstag im öffentlichen Training.

Ulreich-Einsatz gegen Leipzig? Sommer fehlt erneut im FC-Bayern-Training

Die Einheit am Mittwoch verpasste Yann Sommer aufgrund von Magen-Darm-Problemen . Diesen Donnerstag war Bayerns Torhüter ebenfalls nicht mit dabei.

Am Donnerstagnachmittag meldete Sky-Reporter Florian Plettenberg, dass es Sommer besser gehe und er nicht nur am Abschlusstraining teilnehmen könne, sondern gegen RB Leipzig wohl auch in der Startelf stehen wird.

Wie Sommer fehlte auch Serge Gnabry am Donnerstag. Der "Kicker" meldet, dass Gnabry stattdessen aus Gründen der Belastungssteuerung eine individuelle Einheit im Leistungszentrum einlegte.

Vor Duell gegen RB Leipzig: FC-Bayern-Star Müller gibt Selfies und Autogramme beim Training

Bereits am Dienstag trainierte Müller individuell und gab, während des öffentlichen Trainings, am Zaun Selfies und Autogramme.

Beim FC Bayern will man momentan nichts dem Zufall überlassen, erst Recht nicht personell.