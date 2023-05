Neues Bayern-Trikot vorgestellt - umstrittener Sponsor Qatar Airways fehlt plötzlich

Am Mittwoch stellte der FC Bayern sein neues Heim-Trikot für die nächste Saison vor. Dabei fällt auf: Der umstrittene Sponsor Qatar Airways fehlt. Was dahinter steckt.

München – Am Samstag, um 18.30 steht für den FC Bayern gegen RB Leipzig ein Schlüsselspiel um den 33. Meistertitel an. Bestreiten wird es die Mannschaft in den neuen Heimtrikots. Die erinnern, mehrheitlich in weiß gehalten, an den Bundesliga-Aufstieg 1965. Am Mittwoch stellte der FC Bayern das neue Trikot vor.

"Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München", sagte der aktuelle Kapitän Thomas Müller. Die Innenseite des Kragens enthält den Schriftzug "Rot & Weiß ein Leben lang", der das "Mia san mia" im Nacken ergänzen soll.

Heimtrikot des FC Bayern: Umstrittener Sponsor Qatar Airways fehlt

Dabei fällt ein Detail auf: Der umstrittene Ärmelsponsor Qatar Airways ist auf den Bildern nicht zu sehen. Bereits in den vergangenen Monaten und Jahren gab es starken Protest aus der Fanszene und verstärkt auch vergangenen Winter bei der WM. Im Sport1-Doppelpass betonte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit "längst nicht sicher" sei. "Der Gegenwind, der hier zu spüren war, hat dort Spuren hinterlassen."

Das neue Heimtrikot des FC Bayern – ohne Qatar-Airways-Logo auf dem Ärmel.

Diesen Januar flogen Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sowie Marketing-Vorstand Jörg Wacker ins Trainingslager nach Katar mit, um Gespräche mit dem Sponsor zu führen. "Zunächst wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen und dann gegenseitig die Interessen neu auszuloten", hieß es in der "Bild". Auf AZ-Nachfrage wollte Kahn keine Wasserstandsmeldungen abgeben.

Fehlender Trikotsponsor: Qatar Airways schweigt, Bayern beruft sich auf Produktionsdatum

Eine Nachfrage der AZ, ob man weiter mit Bayern arbeiten wird, ließ Qatar Airways unbeantwortet.

Der FC Bayern teilte der Nachrichtenagentur dpa mit: "Das Heimtrikot für die Saison 2023/2024 ging bereits vergangenen Spätsommer in Produktion. Das Airline-Logo wurde nicht integriert, weil keine Entscheidung über die Verlängerung des bis Ende Juni geltenden Vertrages vorlag."

Nach AZ-Informationen soll das Thema bei der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai auf den Tisch kommen. 25 Millionen Euro pro Jahr ist der Vertrag angeblich schwer.

Katar-Kritiker Ott fürchtet Verlängerung durch die Hintertür, um Protesten zu entgehen

Bayern-Mitglied Michael Ott gehört zu den bekanntesten Kritikern des Katar-Sponsorings. Er befürchtet auf AZ-Nachfrage, "dass man abwartet und es (die Vertragsverlängerung, d. Red.) erst nach Saisonende veröffentlicht, um sich keinen Protesten im Stadion aussetzen zu müssen und hofft, dass es in der Sommerpause dann ruhiger über die Bühne geht, ohne größere Proteste."

Der zähe Prozess um die Verlängerung zeige, dass Qatar Airways " kein Sponsor wie jeder andere ist, sondern ein problematischer Sponsor."