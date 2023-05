FC-Bayern-Bosse schwören Mannschaftsrat auf das Bundesliga-Saisonfinale ein

Der Bundesliga-Meisterschaftskampf ist in dieser Saison so spannend wie lange nicht mehr. Vor dem Saisonfinale haben die Bosse des FC Bayern deshalb den Mannschaftsrat einbestellt und auf das Saisonfinale eingeschworen.

München - Es knistert vor Spannung an der Säbener Straße. Denn für den FC Bayern stehen die Wochen der Wahrheit an. Zwei Siege braucht der deutsche Rekordmeister wohl noch, um die elfte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach zu bekommen.

Um die Mannschaft auf dieses Saisonfinale einzuschwören, haben die Bayern-Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sowie der Technische Direktor Marco Neppe den Mannschaftsrat nochmal zusammengetrommelt.

FC-Bayern-Bosse zeigen Mannschaftsrat Szenen vom Herzschlagfinale 2001

Diesem Spielerstamm, der aus Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman besteht, wurden emotionale Szenen aus dem Herzschlagfinale 2001 gezeigt.

Damals schoss Patrick Anderson den FC Bayern in der 94. Minute in Hamburg mit einem indirekten Freistoß zur Meisterschaft.

Auch sollen in der Sitzung die Leistungsschwankungen und das "Mia san Mia"-Verständnis von Kahn und Salihamidzic angesprochen worden sein. Dazu sagte Thomas Müller im Anschluss der "Sport Bild": "Die Bosse haben ihre Erfahrungen an uns weitergegeben. Das war ein Austausch."

Müller über Sitzung beim FC Bayern: "Gesprochen, an welchen Stellschrauben wir drehen"

Im selben Atemzug fügte der 33-Jährige hinzu: "Die Wochen waren für den Verein, für uns als Mannschaft nicht einfach. Deswegen haben wir uns nochmal gesammelt, gesprochen, an welchen Stellschrauben wir drehen können."

An diesen sollte bis Samstag möglichst gedreht sein. Denn dann kommt RB Leipzig in die Allianz Arena (18.30 Uhr, live auf Sky und im AZ-Ticker) und bittet zum ersten der beiden Meisterschaftstänze.