Bundesliga im Liveticker: Das Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig – Endergebnis 1:3

Großer Jubel in der Bayern-Fankurve. Grund ist nicht das Aufwärmen der Isar-Kicker. Unten am Rand steht Arjen Robben zum Interview. Auch Tuchel lobt den Ex-Spieler: "Von Robben lernen, heißt alles zu lernen, was den Leistungssport ausmacht." Auch Stadionsprecher Stephan Lehmann kündigt den Niederländer unter tosendem Jubel an: "Arjen Robben is in the house."