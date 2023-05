Berater: Alphonso Davies im Ausland begehrt, FC Bayern will Vertrag verlängern

Seit der Saison 2019/20 gehört Alphonso Davies zum Stammpersonal des FC Bayern. Wie sein Berater Nick Huoseh bestätigte, soll es Interesse aus dem Ausland geben. Der Rekordmeister will den Vertrag jedoch verlängern.

Alphonso Davies' Vertrag läuft 2025 aus. Beim FC Bayern will man mit ihm unbedingt verlängern.

München – Diese Woche konnte Alphonso Davies nach seinem beim 1:3 in Mainz erlittenen Muskelbündelriss das Lauftraining wieder aufnehmen.

Zu einem Einsatz in den beiden letzten Spielen des FC Bayern in dieser Saison wird es allerdings nicht mehr reichen.

Alphonso Davies: Interesse aus dem Ausland, aber "keine direkten Gespräche"

In diesen Wochen sorgte er nicht nur dadurch für Aufsehen, dass er seinen Titel als CONCACAF Men's Player of the Year verteidigte, dem besten Spieler des nord- und mittelamerikanischen Fußballverbands, sondern auch dadurch, dass seine Zukunft noch immer ungeklärt ist.

Solche Auftritte und Auszeichnungen rufen im Regelfall die ausländische Konkurrenz auf den Plan und Davies ist keine Ausnahme. Der kanadische Sender "TSN" schrieb Davies' Berater Nick Huoseh an und bekam als Antwort, dass "Eine Zahl von Klubs an Davies interessiert" seien, es aber "keine direkten Gespräche" über einen Transfer gäbe.

"Davies Vertrag läuft noch zwei Jahre. Bayern hofft, den Vertrag verlängern zu können. Noch gibt es nichts Offizielles", schrieb Huoseh.

FC Bayern hofft, Davies und Musiala zu den neuen Gesichtern des Vereins zu machen

In Kanada hofft man, dass Davies bis zum Nations-League-Finale am 16. Juni gegen Panama fit wird.

Am Dienstagabend wurde er, zusammen mit seiner neuen Freundin Sheyenne und Kumpel Jamal Musiala beim 87:67-Sieg der Bayern-Basketballer im ersten Spiel der Best-of-Five Serie der BBL-Bundesliga gegen die BG Göttingen gesichtet.

Courtside statt Pitchside: Alphonso Davies mit seiner neuen Freundin Sheyenne und Kumpel Jamal Musiala. © IMAGO / kolbert-press

Intern plant der FC Bayern, Davies und Musiala nicht nur mit hochdotierten neuen Verträgen auszustatten, sondern auch, sie zu den neuen Gesichtern des Vereins zu machen.