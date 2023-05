Tuchel über Hernandéz-Comeback: "Ich kann es nicht erwarten, bis er auf dem Platz ist"

Lucas Hernández arbeitet nach seinem Kreuzbandriss im November 2022 eifrig an seinem Comeback. Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen RB Leipzig äußerte sich Bayern-Coach Thomas Tuchel zur Rückkehr seines Schützlings und lobte Hernandéz in den höchsten Tönen.

München - Eigentlich wollte Lucas Hernandéz in dieser Saison zum Leader in der Bayern-Abwehr reifen. Doch es kam anders. Kurz nachdem der 27-Jährige sein Comeback nach einem Muskelbündelriss feierte, kam die nächste Hiobsbotschaft. Hernandéz riss sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im ersten Gruppenspiel der französischen Nationalmannschaft das Kreuzband.

Tuchel über Hernandéz: "Hart immer ein Lachen im Gesicht"

Für den Innenverteidiger bedeutete die erneute Verletzung das Saisonaus. Seitdem arbeitet Hernandéz an der Säbener Straße eifrig an seinem Comeback. Vor knapp einem Monat konnte der Franzose sogar schon wieder mit Ball am Fuß trainieren. Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, live auf Sky und im AZ-Liveticker) äußerte sich Thomas Tuchel zur Rückkehr von Hernandéz.

Dabei zeigte sich der 49-Jährige ungeduldig. "Für mich ist er ganz klar ein Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis er fit ist und wir zusammen loslegen können", so Tuchel. Im selben Atemzug lobte er seinen Schützling für seine Professionalität auf dem Weg zum Comeback: "Der hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Du spürst einfach, wenn er in den Raum kommt. Seine Persönlichkeit steckt andere mit an, obwohl er selbst seit Monaten in einer bescheidenen Situation verharrt."

FC Bayern: Hernandéz fällt für das Saisonfinale aus

Diese "bescheidene Situation" dürfte für Hernadéz bald ein Ende haben. Zwar wird der französische Nationalspieler in dieser Saison seine Mannschaft nicht mehr im Kampf um die elfte Meisterschaft in Folge unterstützten können, doch in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit wird Hernandéz zurück im Mannschaftstraining erwartet.