FC-Bayern-Trainer Tuchel mit Lobeshymne an Trainingsgast Robben: "Von ihm eine Scheibe abschneiden"

Vor dem Topspiel gegen RB Leipzig besuchte Arjen Robben das Training des FC Bayern an der Säbener Straße. Auf der Pressekonferenz lobte Cheftrainer Thomas Tuchel den ehemaligen Flügelflitzer des deutschen Rekordmeisters deshalb in den höchsten Tönen.

München - Er gewann mit dem FC Bayern acht Mal die Deutsche Meisterschaft, fünf Mal den DFB-Pokal und die Klub-WM.

Unsterblich machte ihn aber sein goldenes Tor zum Champions-League-Triumph 2013, als er das Leder in der 89. Minute nach einer schönen Vorarbeit von Frank Ribéry an Roman Weidenfeller vorbeistocherte. Die Rede ist von Arjen Robben.

FC Bayern: Robben besucht Bayern-Training

Vor dem ersten Meisterschafts-Showdown gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, live auf Sky und im AZ-Liveticker) ließ es sich der 39-Jährige nicht nehmen, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden einen Besuch abzustatten.

So wartete Robben vor der Trainingseinheit in bester Laune am Ausgang zum Trainingsplatz und klatschte einen Spieler nach dem anderen ab. Ein kleiner Plausch mit Thomas Müller und Matthijs de Ligt über die Partie gegen die Roten Bullen durfte dabei selbstverständlich nicht fehlen.

Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel ließ es sich auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen die Sachsen nicht nehmen, ein paar Worte zum ehemaligen Flügelstürmer des deutschen Rekordmeisters zu sagen.

Auf die Frage, ob er Robben gegen Leipzig gerne auf dem Rasen sehen würde, hatte der 49-Jährige eine humorvolle Antwort parat: "Ich hab versucht, ihn zu überzeugen. Er war nicht das Problem. Die DFL ist das Problem. Er ist nicht angemeldet."

FC-Bayern-Trainer Tuchel lobt Robben in den höchsten Tönen

Im gleichen Atemzug sagte Tuchel mit einem Augenzwinkern: "Da werden wir mit Kathleen Krüger noch ein ernstes Wort reden, wieso das nicht noch irgendein Schlupfloch existiert."

Anschließend holte der Bayern-Coach zur Lobeshymne an Robben aus: "Alleine die Aura, die Persönlichkeit und diese mentale Stärke, die dazugehört, auf diesem Niveau konstant abzuliefern. Und dann diese Bescheidenheit als Person hier in der Gruppe sofort da zu sein. Das ist beeindruckend. Jeder Sportler kann sich eine Scheibe von Arjen Robben abschneiden."

Ob der Trainingsbesuch des heutigen Jugendtrainers von Quick 1887 bei dem ein oder anderen Bayern-Star die Extraportion an Motivation für das Saisonfinale hervorgerufen hat, wird sich zeigen.

Sicher ist jedoch, dass Robben seinem FC Bayern auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Folge die Daumen drücken wird.