Der neue Bayern-Star ist da – und die Mini-Krise der Münchner vorbei!

Der FC Bayern ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen Mainz 05 zogen die Münchner souverän mit einem 4:0 ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Dabei überzeugte vor allem Bayern-Neuzugang Joao Cancelo.

München - Nicht einmal 18 Minuten brauchte João Cancelo am Mittwochabend beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz, um seine Extraklasse zu beweisen. Der Portugiese streichelte eine Flanke äußerst gefühlvoll in den Strafraum, Eric Maxim Choupo-Moting vollendete volley zum 1:0. Und auf der Tribüne durfte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zufrieden die Hände reiben: Die erste Cancelo-Show machte Lust auf mehr, der Neuzugang brillierte auf Anhieb.

Choupo-Moting eröffnete Torfest gegen Mainz

Choupo-Motings Tor war der Auftakt zu einer überzeugenden Leistung der Münchner, die nach drei Remis in der Liga den ersten Sieg des Jahres holten – und vom ersten Pokal-Triumph seit 2020 träumen. Die weiteren Bayern-Treffer erzielten Jamal Musiala (30.), Leroy Sané (44.) und Alphonso Davies (83.).

Ein Abend so ganz nach dem Geschmack der zuletzt dezent kriselnden Bayern. „Wir wollen immer gewinnen, das haben wir heute in sehr guter Art gemacht“, sagt Joshua Kimmich, „zuletzt sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben. Man hat hier von der ersten Minute an gemerkt, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollten. Aber ein Sieg allein reicht nicht.“

FC Bayern braucht Topform in den nächsten Wochen

Es sei „sehr wichtig, den Bock umzustoßen und in einen Lauf zu kommen für die ganz großen Wochen“, hatte Nagelsmann vor der Partie erklärt. In der Bundesliga ist der Vorsprung auf ein Pünktchen geschmolzen, in der Champions League wartet am 14. Februar der erste Teil des Achtelfinal-Krachers bei Paris Saint-Germain. Topform würde da nicht schaden – und in Mainz zeigte Bayern eine deutliche Steigerung. Von Anfang an mit dabei: Cancelo. Der Portugiese, der bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen ist, stand anstelle von Alphonso Davies in der Startelf. Der Kanadier erhielt eine Pause, er agierte zuletzt fahrig. Zudem rückte Benjamin Pavard für Josip Stanisic ins Team.

Nach schwachen Auftritten in der Liga änderte Nagelsmann seine Taktik, der Coach ließ defensiv mit einer Dreierkette spielen. Cancelo, laut Nagelsmann „perfekt ausgebildet“ von Pep Guardiola, agierte im 3-6-1-System im rechten Mittelfeld, sehr offensiv. Und er war auch gleich an der ersten Bayern-Chance beteiligt: Cancelo auf Thomas Müller, Flanke, Kopfball Choupo-Moting – drüber (3.).

"Das Double ist bei Bayern immer das Minimalziel"

„Da ist schon ganz schön Druck drauf gerade. Jeder Bayern-Fan wünscht sich, mal wieder nach Berlin zu fahren“, sagte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger vor Anpfiff und fasste die Stimmung damit treffend zusammen. In den beiden vergangenen Jahren hatten sich die Bayern gegen Kiel und Gladbach blamiert. Dies sei, so Nagelsmann, „natürlich nicht der Anspruch des FC Bayern. Das Double ist bei Bayern immer das Minimalziel.“

Tatsächlich wirkten die Münchner von Beginn an extrem motiviert und konzentriert. Kingsley Coman scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Finn Dahmen (10.), wenig später traf Choupo-Moting zur Führung.

Musiala und Sané stellten noch vor der Halbzeit auf 3:0

Mainz war völlig unterlegen, noch vor der Halbzeit schraubten Musiala und Sané das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Den Toren gingen jeweils tolle Kombinationen voraus. Die Spaß-Bayern sind zurück. Nach dem Seitenwechsel ging der Sturmlauf weiter, Müller verpasste das 4:0 knapp (53.), dieses besorgte der eingewechselte Davies in der Schlussphase. Und die mitgereisten Fans sangen lautstark von den „Super-Bayern“, und das zurecht.

So kann es am kommenden Sonntag in Wolfsburg weitergehen. Auch dank Neuzugang Cancelo ist Bayern wieder in der Spur.