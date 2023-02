DFB-Pokal im Liveticker: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern – Endstand 0:4

Der FC Bayern ist zurück in der Erfolgsspur. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gewannen die Münchner in Mainz mit 4:0. Dabei ließen die Bayern von Anfang an nichts anbrennen. In der 17. Minute eröffnete Eric Maxim Choupo-Moting das Schützenfest. Noch vor der Halbzeit stellte der FCB in Person von Jamal Musiala und Leroy Sané auf 3:0. In der zweiten Hälfte schaltete die Mannschaft von Julian Nagelsmann dann einen Gang zurück und ließ Mainz kommen. In der 85. Minute setzte dann der eingewechselte Alphonso Davies den Schlusspunkt. Damit stehen die Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!